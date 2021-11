Fint formbesked av Anne Kyllönen två veckor före världscuppremiären – slutade tvåa i sprint mot internationellt motstånd

Kommer vi att få se Anne Kyllönen tävla när världscupen startar i Ruka? Mycket ska till om hon inte får chansen. Kyllönen är i gott slag just nu och gjorde en strålande insats i dagens sprint i Muonio.

Den internationella skidsäsongen närmar sig med stormsteg och om två veckor är det dags för världscuppremiär i Ruka. Många finländska och internationella åkare testar just nu formen i Muonio där en Fis-tävling arrangeras det här veckoslutet.

I dag tävlade man i en klassisk sprint, i morgon väntar ett distanslopp i klassisk stil och på söndag ett fristilslopp.

Anne Kyllönen, som tappat sin plats i A-landslaget, visade landslagsledningen att hon är ett namn för truppen till Ruka. I sprinten radade hon upp vassa insatser och det ledde hela vägen till pallen.

Kyllönen var trea i kvalet och gick sedan lätt vidare till semifinal och final. I finalen höll hon till i täten under hela loppet och i snöfallet pressade hon sig till en andraplats. Kyllönen blev endast slagen av tyskan Laura Gimmler.

Jennie Lindvall från IF Minken, Anni Lindroos från Pargas IF och IF Brahes Amanda Nyfors gick vidare från kvalet men slogs ut i kvartsfinalskedet. För Minkens Julia Häger tog det roliga slut redan i kvalet.

Haarala fyra i kvartsfinalen

I herrarnas tävling gick tre blåvita åkare vidare från kvalet men ingen till semifinal. Närmast var Juuso Haarala som var fyra i sin kvartsfinal och tampades om en lucky loser-plats.

Haarala petades ändå ner av Jevgenij Belov i den fjärde kvartsfinalen och ryssen gick vidare som sista åkare.

I finalen blev det dubbelt ryskt i topp. Sergej Ustiugov vann med en hundradel före Aleksandr Terentjev. Federico Pellegrino slutade på tredje plats.

Finlands största namn Iivo Niskanen och Krista Pärmäkoski tävlade inte i sprinten men är anmälda till helgens distanslopp.