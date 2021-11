Hollywoodstjärnor rör sig anonymt i Åbo centrum

Han ser bekant ut då han med raska steg kommer gående vid köpcentret i centrum av Åbo. Så där halvt bekant, så att man för en sekund funderar om det är någon man borde känna igen och hälsa på, eller om det är någon man ofta mött. Tills man inser att det är skådespelaren Stellan Skarsgård, men då är han redan borta.

Svenska Yles filmredaktör Silja Sahlgren-Fodstad kallar honom en skådespelare som smälter in överallt. Han kan vara sympatisk, osympatisk, macho, känslig, osäker, smart, klumpig eller smidig, ta mycket utrymme eller bara stödja en annan karaktär.

Men vem hade trott att han skulle smälta in i Åbo?

Just nu spelas det psykologiska kriminaldramat What Remains in i Åbo och Åbotrakten. Filmen lär handla om beroendet mellan läkare och patient, men det mesta kring filmen har hållits hemligt. Huvudrollen som patient spelas av Gustaf Skarsgård, medan Andrea Riseborough spelar den kvinnliga huvudrollen, läkaren. Stellan Skarsgård gör en mindre roll som polis.

– Filmteamet har bott i Åbotrakten redan i tre veckor, men på grund av coronapandemin får ingen träffa dem. De är uppdelade i fyra bubblor, som inte ska träffa varandra eller andra. Det är bara regissören och filmfotografen som får röra sig mellan bubblorna, säger Teija Raninen som är filmkommissionär i Västra Finland och en av dem som arbetat intensivast med att locka filmteamet till Åbo.

Bildtext Gustaf Skarsgård har nyligen medverkat i tv-serierna Westworld och Cursed samt filmen 438 dagar. Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Googlade fram Pemar sanatorium

Det hela började för mer än två år sedan, då den kinesiska regissören Ran Huang hade googlat fram bilder på Pemar sanatorium. Hon ringde till Raninen och frågade hur snabbt man kunde få tillstånd att besöka platsen. Följande dag flög hon till Finland, och beslutade sig genast för att sanatoriet skulle vara huvudplatsen i filmen.

Allt var klart för inspelning, men i februari 2020 inställdes alla planer bara en vecka innan starten. Coronapandemin slog till i Kina, och fastän situationen då inte var kritisk i Europa, så valde de kinesiska producenterna att ställa in.

Men nu hösten 2021 lyckades det. Filminspelningarna har bland annat skett i Pemar, Åbo och Salo. På fredagen filmade man i Brobacka i Pargas, och nästa vecka spelar man in också i huvudstadsregionen.

– För den som känner sydvästra Finland kommer Pemar sanatorium och Statens ämbetshus i Åbo säkert att vara bekanta platser, men handlingen utspelar sig inte i Finland, säger Raninen.

Bildtext Filmkommissionär Teija Raninen, producent Jessica Chen, regissör Ran Huang och Henna Helander från stiftelsen för Pemar sanatorium. Bild: Västra Finlands filmkommission

Filmen spelas ändå helt och hållet in i Finland, och det finska filmbolaget Film Service Finland är medproducent. Filminspelningen har fått stöd av statliga finansieringsorganet Business Finland för produktionen, vilket också är en av orsakerna bakom valet.

– Den finska filmindustrins infrastruktur har tagit jättestora kliv framåt de senaste åren. Våra trumfkort är kunnande och pålitlighet, säger Timo Vierimaa, producent för Film Service Finland.

Det har lett till allt större filminspelningar med allt kändare skådespelare.

Anonymt i Åbo

Stellan Skarsgård har medverkat i mer än 150 filmer och tv-serier. Han är känd från filmer och serier som Mamma Mia, Chernobyl, The Avengers, The Girl with the Dragon Tattoo, Pirates of the Caribbean, Dancer in the Dark, Hamilton och många fler.

Och nu går han på stan i Åbo. Han och de andra skådespelarna bor i lägenheter i centrum av Åbo, men de följer the Screen Actors Guilds strikta coronaregler om att inte träffa utomstående.

– Nej, de får inte träffa någon, och det ges inga intervjuer, säger Raninen.

Det är en dyr film, och om någon skulle få coronasmitta skulle filmen försenas och bli ännu dyrare. Dessutom skulle det påverka tidtabellen för nästa filmprojekt för både skådespelare, filmare och regissör.

Som tur är kan man gå i centrum av Åbo utan att bli igenkänd av alla, så man måste inte stanna för autografer eller selfier med filmfantaster.