Yle X3M med Kjell Simosas i spetsen samlade in över 53 000 euro under den maratonlånga Näsdagssändningen: "Det här är mer än vad vi kunde ha tänkt oss"

Kjell "from Hell" Simosas 66 timmar och 6 minuter långa Näsdagssändning i Yle X3M tog slut vid midnatt. Under sändningen hann han träffa spännande gäster, äta superstark chili och tatuera sig – allt för världens barn! X3M samlade in 53 670 euro och 69 cent.

Yle X3M slog alla förväntningar och samtidigt hela Svenska Yles insamlingsrekord under Näsdagen.

– Svenska Yle har tidigare skrapat ihop cirka 25 000 euro under en Näsdag. Det är jätte, jättemycket pengar. Vi hade ett relativt realistiskt mål, 20 000 euro, och vi kom dit jäkla bra, sa Kjell Simosas under sändningen.

Bildtext Kjell Simosas sov endast några timmar under den långa sändningen. Men under helgen lär han sova gott! Bild: Yle X3M

Yle X3M mer än dubblerade det tidigare rekordet. När klockan slog midnatt och sändningen tog slut låg den slutliga summan på 53 670,59 euro.

– Vi vill tacka er från bottnen av våra hjärtan. Det här är mer än vi någonsin kunde ha tänkt oss, sa Simosas under sändningen.

Sammanlagt samlade hela Yle in över 3 miljoner till Näsdagskampanjen. YleX duo Ville "Viki" Eerikkilä och Juuso "Köpi" Kallio sände likt Simosas live. Under deras drygt 44 timmar långa sändning samlade de in över 400 000 euro till världens barn.

Bildtext Det blev mycket skratt i X3M:s studio under de tre dagarna. Bild: Yle X3M

Bildregn från X3M:s sändning – spännande gäster och sjuka programpunkter

Under den tre dagar långa sändningen uppmanade Yle X3M alla att donera så mycket pengar de bara kan. Kjell Simosas ringde tillsammans med andra programledare upp flera människor och uppmanade dem donera. De fick många övertalade att donera – bland andra Svenska kulturfondens vd Sören Lillkung och Ted Urho.

Bildtext Skådespelaren Oskar Pöysti var på besök i X3M:s studio och fick spontanskådespela lite tillsammans med Simosas. Bild: Yle X3M

Tidigare X3M-profilen Janne Grönroos kom också på besök och startade en donationskrig mellan Karis- och Ekenäsbor. "De som donerar mest vinner", sa Grönroos. Det här gjorde västnylänningarna vilda – Karisborna donerade några hundralappar mer och "vann" donationskriget.

Kjell Simosas fick under sändningen ta sig an diverse utmaningar. Ju mer lyssnarna donerade, desto galnare utmaningar fick han. En av utmaningarna gick ut på att äta superstark chili. Simosas gjorde det här tillsammans med Grönroos och X3M-profilen Oliver Kivi. Simosas klarade utmaningen ganska smärtfritt och log genom smärtan, medan de två andra (förståeligt) började gråta av den heta frukten.

Bildtext Två galna män, Oliver Kivi och Janne Grönroos, som stolt håller upp chili som ska ätas i studion. Bild: Yle X3M

Bildtext Chilin gjorde att Janne Grönroos ögon började vattnas. Kjell Simosas var däremot kolugn. Bild: Yle X3M

I början av sändningen var det dags för lite skönhetsvård: Vaxning stod på schemat. Fanny Lundin från X3M Morgon var mer än villig att hjälpa till. Hon vaxade både Simosas armhålor och rumpa. Simosas fick inte bara utstå pin – under sändningen fick han också ansiktsvård. Vilken lyx!

Bildtext 3-2-1.... Bild: Yle X3M

Bildtext ...ritsch! Plötsligt var armhåret borta. Fanny Lundin och Märta Westerlund från X3M Morgon hjälper till. Bild: Yle X3M

Bildtext Fortsatt skönhetssalong i X3M:s studio! Har du någonsin sett Kjell Simosas så här avslappnad? Bild: Yle X3M

När insamlingspengarna steg med 1 000 euro, till exempel från 2 900 till 3 000, spelade Simosas varje gång en låt han hatar. En av de låtarna är Anastacias låt Left Outside Alone.

Den största, och kanske mest skrämmande, utmaningen kom när man spräckte gränsen 40 000 euro i donerade pengar. Då förevigade Simosas Näsdagssändningen med en tatuering på benet och det var just låttiteln Left Outside Alone som tatuerades in.

– Det känns ingenstans. Det finns barn där ute i världen som lider och jag lider gärna för dem, sa Simosas medan han tatuerades.

Bildtext En del av Simosas pinfärska tatuering, texten Left outside alone. Snygg va? :-) Bild: Yle X3M

Simosas fick under sändningens lopp också sällskap av diverse olika gäster – bland andra Ilon, Elisabeth Rehn och Marcus & Martinus. Till och med Simosas mamma, Camilla Simosas, kom på besök! När hon gjorde entré i studion fick han läsa upp de värsta "din mamma"-skämten.

Bildtext Artisten Ilon i studion. Bild: Yle X3M

Bildtext Mamma Camilla Simosas på besök, i en härlig Strömsötröja! Bild: Yle X3M

Duon Mikael & Krippe förgyllde dessutom sändningen med en ny, egen låt. Duon, som med jämna mellanrum gör låtar som låter som andra artisters låtar, gjorde den här gången en välgörenhetslåt. Kjell Simosas har också varit med på ett hörn och levererar ett schysst gitarrsolo.

Du kan se mer Näsdagsinnehåll bland annat på Yle X3M:s Instagram här. Där hittar du bland annat videon från när Kjell Simosas får sin tatuering, en video från vaxningen och en video där Simosas gör en cover av Ilons låt – på sitt eget vis.