Stark säsongspremiär av Iivo Niskanen – besegrade tuffa ryska åkare på kommande OS-distansen

Herrar 15 km (k):

1. Iivo Niskanen FIN 37.30,1

2. Aleksej Tjervotkin RUS +5,4

3. Ivan Jakimusjkin RUS +26,3

4. Erik Valnes NOR +34,5

5. Mattis Stenshagen NOR +43,8

6. Sergej Ustiugov RUS +52,2

-----------

24. Juuso Haarala FIN +2.20,1

26. Alexander Ståhlberg Norvalla Ski Team +2.27,9

42. Kalle Parantainen IF Minken +3.15,9

57. Isac Holmström IF Sibbo-Vargarna +4.24,1

69. Benjamin Sundqvist IF Minken +5.30,3

83. Ville Parantainen IF Minken 7.50,1

Damer 10 km (k):

1. Natalija Nepriajeva RUS 28.33,5

2. Tatjana Sorina RUS +13,2

3. Victoria Carl GER +18,0

4. Katharina Hennig GER +18,8

5. Kerttu Niskanen FIN +31,4

6. Silje Theodorsen NOR +1.01,8

-----------

21. Amanda Saari FIN +2.18,4

25. Heli Heiskanen FIN +2.49,1

37. Anni Lindroos Pargas IF +3.42,2

42. Felicia Krook Närpes Kraft +4.07,1

44. Amanda Nyfors IF Brahe +4.24,4

54. Emelie Hägglund Borgå Akilles +7.33,5