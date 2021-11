Niclas vem? Debutanten Westerholm glänste mellan stolparna när Lejonen höll undan och slog Tjeckien

Han har aldrig gjort någon form av juniorlandskamper men fick 24 år gammal debutera i A-landslaget. Och som han gjorde det. Niclas Westerholms suveräna målvaktsspel lade grunden till att Lejonen slog Tjeckien med 4–2 i EHT-turneringen i Helsingfors.

Det är siffror som egentligen inte borde vara möjliga, men så var Niclas Westerholms inledning i Lejontröjan heller inget annat än osannolik.

I första perioden av EHT-mötet mellan Finland och Tjeckien hade tjeckerna 16 skott på mål. Lejonen fick nöja sig med 5. Det var spel mot ett mål. Och ändå var det Finland som ledde med klara 3–0 efter 20 minuter.

Westerholm var i öppningsperioden alldeles strålande. Han gjorde en handfull högklassiga parader och såg med sitt storspel till att Finland kunde rycka ifrån i Bölearenan.

Publiken på plats hade knappt hunnit prata klart om fotbollsherrarnas imponerande seger i Bosnien innan också hockeyherrarna hade slagit in på den vinnande vägen.

Bara 77 sekunder hade spelats när Harri Pesonens smörpassning hittade Toni Rajala som pangade upp Finland i ledning. Drömstarten fick Lejonen att slappna av och tappa intensitet och Tjeckien kunde raka upp kvitteringschanser.

Men när Westerholms akrobatiska uppvisningar gjorde tjeckerna uddlösa visade Finland upp desto större effektivitet.

Säsongens bästa målskytt i KHL, Niko Ojamäki, krutade in 2–0 i numerärt överläge och HIFK-aren Jere Innala lirkade elegant in Finlands trea.

Filppula och Vatanen igen

Den som trodde att ett betydligt mer namnstarkt Finland redan hade avgjort matchen trodde däremot fel. Lejonen gjorde ingen särskilt bra match, och också andra perioden blev tidvis en kamp mellan Tjeckien och Niclas Westerholm.

Och till slut kunde målvakten inte stå emot längre. Drygt sex minuter in i mittperioden spräckte Petr Kodytek nollan. Sedan räddade Westerholm bland annat ett par frilägen innan det var dags för nästa reducering då Matej Blümel i strax före periodvilan såg till att paussiffrorna skrevs 3–2.

Av ett Jukka Jalonen-lag kunde man förvänta sig en uppryckning i den tredje perioden, och det var precis var hemmapubliken fick se av Lejonen.

Ett starkt byte sex minuter in i slutperioden avslutades med att Valtteri Filppula satte in 4–2, veteranens andra mål på två matcher under veckans comeback i Lejontröjan.

Filppulas mål knäckte tjeckerna, och under en hyfsat blek Lejonkväll fanns ändå saker för tränare Jalonen att glädja sig åt. Segern förstås, men också det faktum att Sami Vatanen stortrivs i sin offensiva roll i landslagströjan. 0+2 i kväll och 0+4 totalt på två matcher för backen gör att en VM-plats känns given och en OS-plats sannolik.

Allra mest gladde ändå en spelare som inte finns med i några olympiska diskussioner. Helsingforsaren Niclas Westerholm fick sin hockeyfostran i Karhu-Kissat men flyttade redan som A-junior till Villmanstrand och har de senaste åren slagit igenom som ligamålvakt i SaiPa.

Odraftad och utan juniorlandskamper gränsar Westerholm till en late bloomer. Men i Lejonen behövde han ingen tid att bli varm i kläderna. Glänsande takter redan direkt i starten gjorde honom till en välförtjänt vinnare i debuten.

Texten uppdateras.