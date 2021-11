Coronaviruset i Österbotten – 15.11

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Österbottens coronasamordningsgrupp beslöt på sitt möte på måndagen att Österbotten enligt regeringens nya klassificering är ett område med samhällsspridning.

Områden med samhällsspridning kan enligt regeringens hybridstrategi vara ställen där vaccinationsgraden är låg, där belastningen på sjukvården ökar eller där servicesystemet försvagas.

Ett område har samhällsspridning om incidensen är över hundra fall per 100 000 invånare på två veckor, eller mera än 200 bland de som inte är vaccinerade.

13 nya fall på måndag

På måndagen den 15.11 bekräftades 13 nya fall av coronavisrussmitta i Vasa sjukvårdsdistrikt. Hittills har 4294 österbottningar testat positivt för viruset, under söndagen togs 208 tester.

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen berättar att coronasamordningsgruppen anser att Österbotten klassas som ett område med samhällspridning på grund av att incidensen på måndagen var 122 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

- Vi har också många bra saker här, till exempel vårdas nu bara en person på sjukhus för covid-19. Vi är ganska nöjda med mängden vaccinerade, men vi vet att det finns områden där man inte har tagit vaccinet, säger Kinnunen.

Då ett område klassats som ett område med samhällspridning kan sjukvårdsdistrikten bedöma behovet av restriktioner.

- Vi har kvar rekommendationen om munskydd som vi har haft hela tiden och vi uppmanar fortfarande folk att testa sig med låg tröskel. Det är Regionförvaltningsverket som bestämmer vilka restriktioner som ska gälla i vårt område, säger Kinnunen.

Nio personer på sjukus i Södra Österbotten

I Södra Österbotten rapporteras på måndagen om tio nya fall och incidenstalet 129.5 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna. Nio personer får sjukhusvård för covid-19, under söndagen togs 287 tester.