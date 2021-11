Finlands basketdamer i tung förlustsvit i EM-kvalet – men med Awak Kuier som ledstjärna ser framtiden ljus ut: "Vi är på väg uppåt"

Sexpoängsförlust mot Ukraina? Surt, men inte katastrofalt dåligt. Det betyget ger basketlandslagets tränare istället åt det internationella förbundet. Jag förstår inte hur de tänker, säger han till Yle Sporten.

Som bäst var matchen mellan Finland och Ukraina jämn – men till slut var det tuffa motståndet helt enkelt för tufft.

EM-kvalfönstret avslutades med en förlust för de blåvita basketdamerna då Ukraina vann i en så gott som fullsatt Urheahall på Backasbrinken i Helsingfors med 77–71.

Det var kvalets andra match och andra förlust. Den första kom mot Litauen. Med tanke på att kvalgruppens fjärde och sista lag heter Frankrike är det inte mycket som talar för att Finland ens ska ta en seger i det pågående EM-kvalet.

Men, som tränaren Pekka Salminen påpekar:

– När jag tog över för sex år sedan så förlorade vi med 30-40 poäng mot de här nationerna. Nu utmanar vi dem på allvar. Det kallar jag utveckling. Det är inte tillräckligt bra, men utveckling, säger han till Yle Sporten efter matchen mot Ukraina.

"Hon är fullständigt unik"

Mot just Ukraina var taktiken uppbyggd via försvaret. Det som krävdes var något som Salminen vill kalla "en tämligen komplex plan" för att stoppa Ukrainas stora namn, enligt honom världens bästa spelare, Alina Iagupova.

– Det lyckades vi med i stor utsträckning. Problemet var att bollen inte rörde på sig i anfallet, analyserar han.

– Jag har inte sett exakt hur många poäng hon satte, säkert någon mer än Awak, men Awak behövde klart färre lägen för att sätta sina skott, fortsätter han, och nämner samtidigt en av orsakerna till att Finland nu på allvar nosar på segrar till och med mot nationer som Frankrike, Litauen och Ukraina.

Bildtext Alina Iagupovas saldo: 31 poäng. Kuier satte 25. Bild: All Over Press / Emil Hansson

Awak Kuier var självskriven stjärna i landslaget det här fönstret. Förhoppningen är att hon ska vara ännu bättre i framtiden.

– Hon spelade magiskt. Och kommer dessutom bara att bli bättre, säger Sofia Pelander och får medhåll av sin tränare:

– Hon är fullständigt unik. Hon är en nyckelspelare i både anfallet och försvaret. Hon kan försvara och anfalla så otroligt mångsidigt vilket gör henne svår att spela mot. Att hon spelar i WNBA ger henne alla förutsättningar att bli bättre. Men det är hon ensam om i det här laget.

Inga matcher – sågar förbundet

Salminen går samtidigt in på det enligt honom största problemet damlandslaget har just nu: brist på matcher av tillräckligt hög nivå. Så som det ser ut just nu kommer landslaget att spela kvalitativa matcher först om ett år (!) då EM-kvalet fortsätter.

– Vi gör vårt bästa för att hitta på något på sommaren, men i år lyckades vi inte med det. Vi får förstås klara oss utan Awak då WNBA-säsongen är i full gång då, men ändå, säger Salminen.

– Jag kan inte förstå hur de på det internationella basketförbundet tänker när de planerar kvalschemat. Det skulle vara kul att ha samling ens två gånger om året. Men visst är det kul att få träffa Awak ens en gång varje år, fortsätter han.

Bildtext Pekka Salminen har fått se sitt lag förlora 17 gånger på 18 försök i kvalen han tränat dem. "Så går det när man hamnar i kvalkorg Ö", säger han. Bild: Lehtikuva

Men spelarna är fullt medvetna om problemet också, intygar stjärnan själv.

– Jag har enormt förtroende för det här laget, säger Kuier.

– Det gör mig lycklig att se framstegen vi har gjort. Vi har många unga tjejer i laget som spelar med stort mod och visar att de har vinnarskallen som krävs. De väljer att bli proffs istället för att gå till ett amerikanskt universitet och det syns på planen, fortsätter hon.

"Man bryr ju sig inte om att komma nära"

Det var exakt samma vägval som Kuier gjorde då hon valde Virtus Eirene Ragusa i den italienska ligan över erbjudanden från toppuniversiteten i NCAA. Och hamnade i WNBA till slut ändå.

– Många av tjejerna i landslaget har valt den svenska ligan nu. Och jag kan säga att sättet vi spelade mot Ukraina var det bästa jag sett under min tid i det här landslaget, säger Kuier.

Sofia Pelander gör i sin tur karriär i tyska Bundesliga efter att ha tillbringat sina år i Finland i Turun Riento och Salon Vilpas. Hon håller med om framstegen Kuier talar om.

Bildtext Sofia Pelander håller till vardags till i Herner TC. Bild: imago images/Revierfoto/All Over Press

– Utöver förlusten ser jag mycket positivt i den här insatsen. Vi krigar, kämpar och spelar på det sätt vi har planerat att göra. Mentaliteten i laget är att vi grejar det här. Vi ska vara stolta. Vi är på väg uppåt. Men det är surt ändå, säger hon och tillägger:

– Man bryr ju sig inte om att komma nära. Det är segrarna som räknas.