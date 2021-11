Tampa Bay har fått upp ångan efter svaga starten – tog poäng för åttonde matchen i rad

Poängen tickar in i en skaplig takt för Tampa Bay just nu. I nattens match mot New York Islanders hamnade de regerande mästarna tidigt i underläge men vände sedan till seger. I Columbus fick FM-ligabekantingen Justin Danforth göra debut då laget besegrade Detroit.

Det talades om en Stanley Cup-baksmälla i början av säsongen då Tampa Bay bara vann två av sina sex första matcher, men efter det har laget skärpt till sig ordentligt.

Tampa Bay stormar nu fram och tack vare nattens 4–1-seger mot New York Islanders har de regerande mästarna tagit poäng i åtta raka matcher.

– Alla matcher är olika men vi har insett att vi måste försvara bra. Försvarsspelet har varit vårt segerrecept i slutspelet de senaste åren. Det gäller att inte släppa in för många mål och undvika utvisningar, säger Ryan McDonagh på presskonferensen efter matchen.

Islanders som är inne i en svacka tog ledningen tidigt i matchen, men Tampa Bay replikerade omgående och gick i från till 2–1 i första perioden efter mål av Mathieu Joseph och Anthony Cirelli.

Tampa Bay avgjorde sedan med två mål på två minuter i mitten av sista perioden.

– Vi har en negativ trend just nu som kan leda till frustration. Vi måste hitta ett sätt att stå enade och försöka undvika misstag, säger Anders Lee om Islanders tredje förlust i svit.

I nattens andra match besegrade Columbus Detroit med 5–3. FM-ligabekantingen Justin Danforth fick debutera för Columbus och spelade sju och en halv minut i karriärens första NHL-match.

Joonas Korpisalo satt på bänken och i stället var det Elvis Merzlikins som vaktade målet för Columbus. Merzlikins räddade 24 av 27 skott i matchen.