Strejk drabbar kosthållet och städningen i Åbos skolor och daghem från och med onsdag – brist på städning i coronatider oroar

Från och med klockan 12 i dag, onsdag, inleder fackförbundet JHL strejk vid alla Arkeas enheter i Åbo. Det här påverkar bland annat städningen och serveringen av mat i skolor och daghem i staden. Det är fortfarande oklart både hur länge strejken kommer att pågå och när förhandlingar kan inledas mellan Arkea och JHL. I Cygnaeus skola i Åbo får barnen lunch som normalt ännu på onsdagen, men vad som händer på torsdag är fortfarande oklart.

JHL meddelade sent igår kväll att man nu kommer att inleda en strejk i protest mot Arkeas planer att byta kollektivavtal. Också fackförbundet Jyty meddelade under onsdagsförmiddagen att man ansluter sig till strejken.

Strejken leder till många frågetecken kring hur skollunchen ska serveras de närmaste dagarna.

– Vår sista mattur är strax före klockan 12, så vi får se om vi hinner duka bort allting. Men alla borde hinna få lunch. Sen får vi se hur det blir med mellanmålet i eftis på eftermiddagen, säger rektor Nicke Wulff vid Cygnaeus skola.

Senaste JHL strejkade i Åbo var 2019. Precis som den här gången handlade det om att Arkea ville byta till ett annat kollektivavtal, vilket skulle försämra arbetsförhållandena för en del anställda.

Eftersom det här inte är första gången som Åboskolorna drabbas av en strejk på det här sättet, så har man en viss beredskap i Cygnaeus skola.

– Det handlar mest om en mental beredskap. Föräldrarna får vara beredda på att eventuellt packa med egen lunch till skolan imorgon, det handlar nu om att kavla upp ärmarna och börja fixa det här.

Bildtext Arkivbild. Enligt rektor Nicke Wulff gäller det att kavla upp ärmarna och försöka lösa situationen på bästa möjliga sätt. Bild: Yle/Peter Petrelius

Åbo stad: Skolorna och daghemmen måste försöka lösa situationen så bra som möjligt just nu

Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, säger att strejken kommer både plötsligt och olägligt för staden.

– Vi har just nu mycket corona i våra skolor, och har under hösten haft intensifierad städning, så därför är tidpunkten verkligen olämplig. Det här är en uppbenbar risk med tanke på coronaläget. Nu pågår det till exempel diskussioner kring om gymnasierna borde övergå till distans för att läget inte ska eskalera, men vi har ännu inte fattat några beslut. Det är en hygienrisk om till exempel skräpkorgar med munskydd inte töms.

Kjellman berättar att man just nu vid staden försöker få tag på så mycket information som möjligt om vad strejken kommer att innebära i praktiken.

– Via skolorna har vi fått information om att skolbespisningen kommer att sluta klockan 12 idag, men vi har ingen annan information för tillfället. Vi har inte hört någonting från Arkea. Så vi försöker också ta reda på mer just nu.

Bildtext Arkivbild. Liliane Kjellman. Bild: Linus Hoffman/Yle

I det här läget kan Kjellman inte svara på vilka lösningar som staden kommer att behöva vidta om strejken pågår en längre tid. Till exempel kan hon inte säga om staden kommer att kunna köpa in tjänster av en extern aktör.

– Mitt budskap till skolorna och daghemmen har hittills varit att försöka lösa det så bra de kan, och att så många som möjligt ska hinna äta före klockan 12. Det som kan bli ett problem är att det inte finns så mycket reservmat i skolorna inför morgondagen, och det som en enskild skola kan göra är att spara försöka ha någonting i lager, och uppmuntra barnen att ta med sig egen mat.

Även Wulff säger att nu gäller det bara att lösa situationen så gott det går, men han är orolig för hur coronasituationen i skolan ska påverkas om städningen blir bristfällig.

– På grund av pandemin är det ju extra viktigt med städning i skolan, så vi får hoppa in och göra så gott vi kan. Under den senaste strejken stod jag nog själv och skrubbade toaletter i något skede. Alla måste rycka in lite så att vi får en fungerande och trygg vardag för barnen i skolan, säger Wulff.

"Nog måste ju barnen få mat"

Alla familjer har ändå inte möjlighet att skicka med mat till sina barn, men Kjellman kan i nuläget inte säga hur staden ska kunna stödja mindre bemedlade familjer i staden om strejken pågår en längre tid.

– Det är ju en skyldighet från vår sida att se till att barnen får mat. Nog måste ju barnen få mat, men jag kan i det här skedet inte svara på hur vi ska lösa det.

Också Wulff är orolig för vad som ska hända med barn som inte kan ta med sig egen lunch om strejken pågår en längre tid.

– Vi måste se till att alla barn har bensin i tanken så att de klarar av dagen. Det blir nog knepigt i det långa loppet att lösa skolluncherna, så vi hoppas det här löser sig snabbt.