Myndigheterna varnar: Den som byter bort sin oljeuppvärmning kan bli lurad ‒ bedrägerier förekommer i branschen

Oärliga entreprenörer i värmebranschen har gett sina kunder felaktig information för att skynda på köpbeslut, varnar NTM-centralen. Enligt myndigheten kan en del fall betraktas som bedrägerier.

NTM-centralen riktar varningen till villaägare som följer uppmaningen att byta ut sina oljepannor till andra, miljövänligare former av uppvärmning. De som gör det kan få bidrag av myndigheten.

Det har visat sig att det finns entreprenörer i branschen som utnyttjar möjligheten till bidrag på ett missvisande eller rent av oärligt sätt då de förhandlar med kunder.

Enligt NTM-centralen händer det att entreprenören ger kunder felaktig information om villkoren för att få understöd.

‒ Om kunden litar på felaktiga dokument eller muntlig information som entreprenören ger, kan det hända att renoveringen till slut inte alls uppfyller kraven för att få bidrag, uppger Vesa-Pekka Heikkilä vid NTM-centralen.

Ett exempel på felaktig information som kunder har fått är att det räcker med att rengöra den gamla oljecisternen, att den inte behöver tas bort. I själva verket måste cisternen i regel avlägsnas.

Skickar falska myndighetsbesked

‒ I de värsta fallen har entreprenören sänt sin kund ett meddelande som påminner om NTM-centralens beslut om att understöd är beviljat, säger Vesa-Pekka Heikkilä.

Han understryker att man aldrig sänder sådana uppgifter via entreprenören, utan direkt till fastighetsägaren, antingen per post eller per e-post.

Om man tror sig ha blivit lurad på det här viset ska man vända sig direkt till polisen, framhåller NTM-centralen.

Vid centralen påpekar man att aktörerna i branschen i regel är pålitliga, men att det lönar sig att vara vaksam. Tills vidare har 18 000 villaägare ansökt om understöd för utbyte av oljeuppvärmning. Ansökningar ligger i kö för att bli behandlade. Hittills har drygt 9 000 fått ett beslut.