Omerta 6/12-aktuella filmstjärnan Sverrir Gudnason om säkerheten på inspelningarna: "Det var turbulent"

Inspelningarna av den omtalade finländska storfilmen Omerta 6/12 har varit turbulenta. Det var de också för den svensk-isländska filmstjärnan Sverrir Gudnason. – Jag fick covid mitt under brinnande inspelning. Mer än så vill han inte berätta om stormen kring en av Finlands genom tiderna dyraste filmer eller säkerheten vid inspelningarna.

Att få spela skurk i en actionfilm lockade den svensk-isländska filmstjärnan Sverrir Gudnason till en av huvudrollerna i storfilmen Omerta 6/12, som nu från och med fredag börjar visas på bioduken.

– Jag blir bara glad varje gång jag lyckas få en roll som är lite annorlunda än det jag gjort tidigare. De senaste åren har jag haft turen att få göra lite olika sorts karaktärer. På det sättet blir man inte uttråkad själv, säger en nonchalant avslappnad Gudnason från andra sidan videolänken, där han sitter i sitt vardagsrum vid Odenplan i centrum av Stockholm.

Han har några dagars skäggstubb och håret är bakåtslickat, men just nu behöver han inte bry sig om röda mattan.

Bildtext Sverrir Gudnason har två gånger belönats med en Guldbagge. Bild: Stella Pictures

Gudnason är en av Sveriges främsta manliga filmstjärnor. Han är dubbelt Guldbagge-belönad och känd bland annat för filmerna Borg, The Girl In The Spider's Web, Falling, serien Älska Mig – och spelar nu rollen som Vasa Jankovic i bioaktuella Omerta 6/12, en film som det stormat kring det senaste året.

Den är på många sätt en speciell film: actionfilmer görs sällan i Finland. Den är en av de mest påkostade finländska filmerna någonsin, och redan innan premiären har den fått stor medial uppmärksamhet på grund av problemen kring produktionen.

Nyligen rapporterade tidningen Suomen Kuvalehti om oaktsamhet med rekvisitavapen och flera farofyllda situationer under inspelningen. I en intervju för Yle säger huvudrollsinnehavaren Jasper Pääkkönen att det är ett under att filmen alls blev av.

Gudnason är försiktig med att gå in på detaljer kring hur han själv upplevde säkerheten, men säger att det alltid är mer eller mindre dramatiskt att göra film.

– Men det är klart att det var turbulent att göra den här filmen eftersom det var ett svårt arbete och man stötte på många hinder. Regissören byttes ut och manuset skrevs om, det är mycket som har hänt säger han och fortsätter:

– Jag försöker vara väldigt noggrann med att inte utsätta mig eller mina medspelare för situationer som kan vara farliga.

Dödsfall i USA väckt diskussion

Säkerheten i filmbranschen har varit ett hett diskussionsämne den senaste tiden, också utanför Hollywood, efter att filmfotografen Halyna Hutchin dog och en person skadades under en filminspelning i USA, där skådespelaren Alec Baldwin av misstag avfyrade ett vapen som visade sig vara skarpt.

– Säkerheten är alltid en prioritet. När man ser vad som händer i USA där man har hört om flera fall av bristande säkerhet, och det är bara otroligt viktigt att hålla på säkerheten. Det är faktiskt film vi gör, det är inte cirkus, säger Gudnason.

Så du kände dig själv helt trygg under inspelningarna av Omerta?

– Det har jag inte sagt, jag vill inte uttala mig.

– För min egen del var det så att jag fick covid mitt under brinnande inspelning och låstes in i en lägenhet i två veckor i Tallinn. Det var mycket som hände, det var svåra tider att filma också i och med covid. Då fick man ju stänga ner produktionen.

Bild: Camilla Morandi/IPA/Shutterstock/All Over Press

Gisslandrama på presidentslottet

Omerta 6/12 handlar om hur polisen Max Tanner, som spelas av Jasper Pääkkönen, utses till förhandlare vid en attack och ett gisslandrama som äger rum under självständighetsbalen på presidentens slott. Ett givet mål för en finländsk terrorattack, kunde man tycka. Attacken visar sig vara en del av en plan för att destabilisera hela Europas säkerhet.

Ursprungligen var det tänkt att Omerta skulle bli två filmer, men i och med bytet av regissör krympte den till en film och en fyrdelad tv-serie. Budgeten är historiskt stor: enligt tidningen Suomen Kuvalehti är den totala budgeten över 8 miljoner euro.

Okänd soldat (2017), som också regisserats av Louhimies, hade en totalbudget på 7 miljoner euro och är enligt SK den hittills mest påkostade finskspråkiga filmen.

Bildtext Regissören Aku Louhimies tog över efter att Antti J. Jokinen blev sjukskriven. Bild: Antti Haanpää / Yle

Den ursprungliga regissören Antti J. Jokinen blev sjukskriven mitt i inspelningen och ersattes av Aku Louhimies. Sverrir Gudnason hann jobba med bägge två. Det var Jokinen som kom till Stockholm och träffade Gudnason.

– Vi träffades över en lunch och han berättade om projektet och sen fick jag ett manus. Jag kände att det skulle vara spännande att göra en actionfilm med mycket helikoptrar och kalashnikovs och såna saker, säger Gudnason som är mera känd för att spela känsliga roller.

Med Jokinen hann Gudnason inte jobba så länge men beskriver det som “speciellt”. Tidningen Iltasanomats insiderkällor säger att Jokinen måste bytas ut “eftersom han inte i något skede av inspelningarna var i sitt normala arbetsskick”. “Jag har gjort fel och det har skett övertramp som jag är mycket ledsen för”, kommenterade Jokinen själv händelserna nyligen för IS.

Jokinen har inte just själv figurerat i offentligheten efter att han lämnade uppdraget. I en intervju för Iskelmä.fi (2016) talade han själv öppet om sitt alkoholdrickande och att han super varje dag på inspelningarna. Var det något som märktes av?

– Det behöver jag inte gå in på heller, säger Gudnason.

Också Louhimies har lyfts fram i medierna för sina kontroversiella arbetsmetoder som regissör. Skådespelaren Ville Virtanen meddelade att han inte längre vill spela med i filmen efter beskedet om att Louhimies tar över. “Jag går sönder, om man manipulerar mig”, sade han i HS.

Hur var det att jobba med Aku Louhimies?

– Som jag säger det var ett turbulent projekt. Jag tror bara alla försökte göra sin grej. Det är svårt att uttala sig, man har gjort en film och det är inte alltid lätt, säger Gudnason.

Bildtext Jasper Pääkkönen spelar polisen Max Tanner i Omerta 6/12. Bild: Heikki Leis

“Jasper är otrolig”

Precis som i verkligheten är eliten samlad på slottet och uppmärksamheten fångad av en stor del av finländarna som följer med via tv. Gudnason hade hört talas om finländarnas sätt att fira men inte förstått hur stort det var i Finland.

– Jag var inte så insatt. Det är kul att vara skådespelare på det sättet att man får verkligen lära sig saker: spela tennis och trumpet, åka helikopter och allt möjligt.

Vilken är lärdomen av Omerta 6/12?

– Att även om man filmar och det blir lite kriser så går det ändå att göra klart en film.

– I Norden är man närmare varann i olika positioner i filmen, vilket jag gillar. Mellan tagningarna sitter man ihop och fikar och snackar istället för att sitta ensam i trailers. Jag har fått estniska och finska vänner, så det är kul. Jasper Pääkkönen är en otrolig person, det var kul att jobba med honom. Jag hade ju bara sett honom på film och var imponerad.

Bildtext Inför rollen som Björn Borg (2017) tränade Gudnason två timmar tennis om dagen i åtta månader för att komma i form. Bild: Julie Vrabelova-julvrab.com

Både i anslutning till filmerna Borg och The Girl in the Spider's Web skrev svenska medier om att Gudnason var ett steg närmare Hollywood. Själv säger han att Hollywood aldrig varit något riktigt mål för honom.

– Jag vill absolut jobba utomlands, men det är ju inte längre så att all film görs i Hollywood, man filmar också mycket i Europa. Det är ett steg att börja jobba på engelska och jag fick ju verkligen slita när jag gjorde Viggo Mortensens film Falling. Men det var det värt, för man inser att man kan faktiskt kan jobba på ett annat språk och njuta av det.

Vilken är din drömroll?

– Jag tror drömrollen är en roll som jag inte ens vet att finns, och så kommer den att presenteras för mig och så kommer jag att tacka nej till den tre gånger för att jag tror att det här kommer jag inte kunna göra och så fjärde gången säger jag okej testar och det kan bli drömrollen.