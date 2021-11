Antalet coronafall fler än tusen också i dag – över 40 får intensivvård

Under det senaste dygnet har 1 191 nya coronafall rapporterats i vårt land, enligt hälsomyndigheterna.

För tillfället vårdas 277 coronapatienter på sjukhus. Av dem får 41 intensivvård.

Det totala antalet coronapatienter som behöver sjukhusvård har minskat något sedan i går, men samtidigt har antalet patienter på intensiven ökat med tre.

Hälsomyndigheterna rapporterar också om tre nya dödsfall i covid-19.

Under de två senaste veckorna har antalet coronafall ökat snabbt och omkring 11 000 fall har rapporterats under den tiden. Det här är mer än 3 000 fler fall än under den föregående tvåveckorsperioden.

