Indien överväger nedstängning av huvudstaden på grund av luftföroreningar – "genast svårt att andas när man går ut"

I Indien överväger man igen en nedstängning av huvudstaden New Delhi. Men den här gången är det inte på grund av coronaviruset utan med anledning av de luftföroreningar som plågat staden och många delstater de senaste veckorna. Föroreningarna är på livsfarliga nivåer och en av bovarna är kolproduktionen i landet. Ändå var Indien med och såg till att slutavtalet på klimatmötet i Glasgow urvattnades just när det gäller kolen.

- Man har svårt att andas och irriterade ögon genast när man stiger ut ur huset, säger New Delhibon Geeta Jain till nyhetsbyrån ANI.

- Jag borde inte gå ut men det känns som om jag kvävs om jag bara sitter inne.

Bildtext New Delhibon Geeta Jain säger att det är svårt att andas när man går ut Bild: Reuters

- Luftföroreningarna är olidliga, regeringen måste göra något, säger Vishal Kumar. Också han bor i New Delhi.

Bildtext Vishal Kumar säger att regeringen måste göra något åt luftföroreningarna Bild: Reuters

En kvävande tjock smog har lagt sig över den indiska huvudstaden och omkringliggande delstater. Den håller sig envist kvar.

Halterna av skadliga partiklar i luften har tidvis varit över 30 gånger högre än vad Världshälsoorganisationen WHO rekommenderar. Och antalet patienter på sjukhusen med problem med luftvägarna har gått spikrakt uppåt.

Bildtext Sjukhusen i New Delhi får in många patienter som har drabbats av den smutsiga luften Bild: Reuters

Skolorna stängdes på obestämd tid

Tidigare den här veckan stängdes alla skolor i New Delhi på obestämd tid, alla byggarbeten stoppades och bara fem av de elva kolkraftverken i staden får hålla igång.

Vidare har arbetstagare uppmanats att jobba hemifrån.

Och myndigheterna överväger nu att stänga ner New Delhi. Det skulle vara första gången någonsin som staden stängs ner på grund av luftföroreningar.

Bildtext New Delhi kan för första gången någonsin stängas ner på grund av luftföroreningar Bild: Sonu Mehta/Hindustan Times/Shutterstock/All Over Press

Kring 1,7 miljoner människor dör varje år på grund av luftföroreningarna

Luftföroreningarna är ett återkommande gissel i Indien. Största delen av de mest förorenade städerna i världen finns i Indien.

Det sägs att ett barn som föds i New Delhi andas in luft som motsvarar 20-25 cigarretter per dag. Och kring 1,7 miljoner människor dör varje år på grund av luftföroreningarna i landet.

Bildtext Luftföroreningarna är ett återkommande gissel i Indien Bild: Mohd Zakir/Hindustan Times/Shutterstock/All Over Press

Varje höst och vinter blir föroreningarna än värre. När avgaser och utsläpp från industrier blandas med rök från åkrar som jordbrukare bränner och fyrverkerirök från Indiens största och viktigaste högtid ljusfestivalen diwali.

Den kallare luften får dessutom föroreningarna att ligga kvar.

Bildtext Bönder bränner resterna av grödorna på sina åkrar på hösten Bild: Reuters

Kring 70 procent av elen i Indien produceras med kol. Och kolanvändningen är en stor bov när det gäller luftföroreningarna.

Men trots det här var Indien ett av de länder som var med om att se till att slutavtalet i Glasgow urvattnades just när det gäller kolen. Formuleringen fasa ut kol ändrades till fasa ner kol.

Bildtext Kring 70 procent av elen i Indien produceras med kol Bild: EPA-EFE/All Over Press

"Indien är trots allt ett u-land"

Sunil Dahiya, som är analytiker vid Center for research on energy and clean air, är ändå inte speciellt förvånad över Indiens tilltag. Han säger att Indien trots allt är ett u-land.

- Indien tog ändå ett viktigt steg mot att börja använda mindre kol, säger Sunil Dahiya, som är expert på luftföroreningar och kolanvändning i Indien.

- Eftersom Indien är ett u-land går det inte i en handvändning att övergå till förnybar energi. Landet ville inte pressas till löften om att sluta använda kol lika fort som västländerna. På det här sättet får Indien mera tid på sig.

Bildtext Sunil Dahiya vid Center for research on energy and clean air Bild: Center for research on energy and clean air

Och att fasa ner är också ett steg mot att fasa ut, så det har inte så stor betydelse enligt Sunil Dahiya. Kolen är på väg mot sitt slutliga öde, säger han.

Också Axel Nordenstam vid Utrikespolitiska institutet i Sverige säger att det är ett steg i rätt riktning. Han forskar bland annat i indisk klimatpolitk.

- Det är en tydlig signal om att Indien fasar ner sitt kolberoende, ökar andelen förnybar energi i en takt som är väl planerad. Som är i linje med de förutsättningar som finns på hemmaplan.

Bildtext Axel Nordenstam vid Utrikespolitiska institutet i Sverige Bild: Utrikespolitiska institutet i Sverige

Stora satsningar på förnybar energi

Sunil Dahiya påminner om att Indien har gjort stora satsningar på förnybar energi. Och har som mål att 40 procent av landets energi ska komma från fossilfria källor senast år 2030.

Dessutom lovade Indien på Glasgowmötet att nå nettonollutsläpp år 2070.

- Enligt en analys som Center for research on energy and clean air gjorde nyligen så kommer kolanvändningen i Indien att nå sin topp år 2026 eller 2027 och efter det börja minska, säger Sunil Dahiya.

Och trots att efterfrågan på energi under de följande 20 åren kommer att öka snabbare i Indien än i något annat land så kommer den förnybara energi, som Indien nu planerar, att klara av den efterfrågan så att man inte behöver öka kolanvändningen enligt Dahiya.

Upp till fyra miljoner människor beroende av kolet

Än så länge finns det ändå ingen klar plan för hur Indien ska minska kolanvändningen utan att indierna och landets ekonomi betalar dyrt för det.

Bildtext Gruvarbetare vid en kolgruva i Jharkand i Indien Bild: ullstein bild/ All Over Press

Upp till fyra miljoner människor jobbar direkt eller indirekt inom landets kolindustri. Och i det så kallade kolbältet i östra Indien är kolen en livlina för de lokala samhällena, som hör till de fattigaste i Indien.

Är det då realistiskt att tänka sig att Indien en dag ska klara sig utan kol?

- Det är en bra och svår fråga, säger Axel Nordenstam vid Utrikespolitiska institutet i Sverige.

- Jag kan inte riktigt spå i framtiden men det finns ju några aspekter att beakta. Å ena sidan så har ju Indien världens femte största kolreserver. Och stora delar av samhället är beroende av kolet. Men å andra sidan så överraskade Indien många med att redan i Paris för sex år sedan anta en målsättning om förnybar energi.

Bildtext Upp till fyra miljoner människor jobbar indirekt eller direkt inom Indiens kolindustri Bild: EPA/All Over Press

- Då var det många som tyckte att 175 gigawatt i förnybar energi som kapacitet var ett ganska orealistiskt mål. Många trodde inte att Indien skulle kunna nå det. Sedan dess har vi sett en ökning på 20 procent per år när det gäller den förnybara energins kapacitet.

- Så man kan väl säga att det är troligt att kolet kommer att leva kvar i Indien. Men det är inte osannolikt att vi kommer att se en betydligt större andel av förnybar energi, säger Axel Nordenstam.