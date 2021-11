Marin om regeringssamarbetet: Allt går att lösa om viljan finns – fyra regeringspartier håller partimöten i helgen

SDP:s ordförande, statsminister Sanna Marin säger att hon ser konstruktivt på regeringssamarbetet och hon tror att allt går att lösa om viljan finns. Det här efter att Centerns ordförande Annika Saarikko sa att Centern är redo att lämna regeringen om man inte håller fast vid den rambudget man kommit överens om.

Den här helgen är en riktig superhelg inom politiken. Under lördagen möts SDP i Uleåborg, Centern i Rovaniemi, och De Gröna i Helsingfors. Dessutom möts Vänsterförbundet under söndagen. Politiska diskussioner och spelöppningar i många frågor är alltså att vänta under de kommande dagarna.

Centerns ordförande, finansminister Annika Saarikko höll tal under partifullmäktiges höstmöte och sa då att Centern inte kommer att sitta i en regering som flörtar med att frångå budgetdisciplinen.

Hon håller hårt på dom överenskomna budgetramarna och sa att alla orsaker som nämns för att lämna ramarna efter coronapandemin bara är svepskäl.

Jag kommer inte att vänta på att isarna lossnar från Kemi älv om vi är av olika åsikter ― Finansminister Annika Saarikko

Statsminister Sanna Marin svarade på Saarikkos uttalande genom att säga att regeringen hittills kunnat lösa alla de svåra frågor man ställts inför och att hon tror att regeringen kommer att lyckas med det också i framtiden.

– Vi utgår från att vi håller fast vid det som vi kommit överens om. Under vårens budgetförhandlingar kom vi överens om ramarna, sa Marin.

Hon säger att partierna tillsammans under förhandlingarna nästa vår försöker komma fram till var och hur man ska kunna spara de 370 miljoner euro som krävs.

– Det här är så klart en normal förhandlingsprocess och vi går vidare på ett helt normalt sätt. Att vi har en ansvarsfull ekonomi är viktigt också för SDP, sa Marin.

Saarikko tänker inte vänta på islossning

Under Centerns partimöte i Rovaniemi sa Saarikko att partifolk inom SDP, Vänsterförbundet och De Gröna enligt henne måste sluta drömma om att man ska bryta mot de gemensamma budgetramarna.

– Som finansminister ligger det på mitt bord att förbereda nästa års ekonomiska lösningar. Arbetet inför förhandlingarna nästa vår är ännu i sin linda. Jag kommer att föra en principiell diskussion med alla partiordföranden inom regeringen ännu innan jul. Jag kommer inte att vänta på att isarna lossnar från Kemi älv om vi är av olika åsikter, sa hon.

Bildtext Annika Saarikko säger att hon är medveten om att bilden av regeringen är en bild av en grupp som inte kommer överens. Bild: Jouni Porsanger / Lehtikuva

Det här tolkades som att Saarikko är redo att lämna regeringen om en sådan situation uppstår.

Under sitt tal lyfte Saarikko också upp förhållandet mellan regeringspartierna.

– Kanske vi trodde och litade för mycket på regringskumpanernas ord. Vi kanske litade för mycket på att man faktiskt hållet det man kommer överens om inom politiken, sa Saarikko.

Enligt henne har samarbetet mellan partierna inte varit sådant som man väntat sig och sättet att göra politik anser hon att har ändrats.

Samtidigt säger hon att hon uppskattar diskussion och konsten att kunna sätta sig in i någon annans position.

– Jag erkänner att den bild som skapats av regeringen främst är fokuserad på våra gräl. Jag tycker inte heller själv om den här bilden, men jag försvarar ändå min rätt att hålla fast vid Centerns grundvärderingar, sa hon.