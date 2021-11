Logomo i Åbo fyller 10 år – nu väntar man på beslut om det nya stora evenemangscentret intill

För 10 år sedan var Åbo stad Europas kulturhuvudstad och då öppnade också evenemangscentret Logomo sina dörrar. Under helgen var det dags att fira Logomos 10-årsjubileum. På lördagen ordnades flera konserter, utställningar och öppet hus för besökare.

Enligt Logomos vd Päivi Rytsä känns det fint att få fira jubileet tillsammans med alla besökare och gäster - något som inte tidigare skulle ha varit möjligt på grund av coronapandemin och restriktionerna.

- Jag tycker att det är fantastiskt att vi kan fira det här i dag, säger Rytsä.

Under kulturhuvudstadsåret ordnades exempelvis en Tom of Finland-utställning, fotbollsutställningen "Only a Game?" samt den interaktiva utställningen "Elden är lös!" i Logomos lokaler. Lite senare var också Åbo stadsteater i Logomo under den tid som teatern renoverades.

Enligt Rytsä fanns det ändå många i Åbo som inte trodde på Logomos chanser att etablera sig.

- Vi hade en ambitiös strategi. Jag tycker att det har gått bra och att vi har ett mångsidigt program. Vi har också flera företag som är verksamma i våra lokaler.

Bildtext Logomo fungerade tidigare som en mekanisk verkstad för VR. Bild: Yle/ Nora Engström

Gammal tågverkstad blev kulturcentrum

Byggnaden fungerade tidigare som VR:s mekaniska verkstad och hittas nära Åbo tågstation. Logomo har byggts om till en lokal där fester, konserter, konferenser och andra evenemang kan ordnas. I huset finns också kontorslokaler.

Majoritetsägare är Sunborn Events, som köpte sin andel av byggbolaget Hartela hösten 2020. Åbo stad äger ungefär en tredjedel av Logomo.

Enligt Rytsä har det varit en viktig strategi för Logomo att erbjuda ett så varierande utbud som möjligt. Den ena dagen kan balett vara på programmet och nästa dag är det dags för en hårdrockskonsert eller en bioföreställning.

- Ägarna har lyssnat på de människor som kommer hit, alltså artister och andra som jobbar kring evenemang. Det är viktigt att allt fungerar väl här, att det inte endast nämns i festtal, säger Rytsä.

Före pandemin hade Logomo ungefär 377 000 besökare per år, vilket enligt Rytsä berättar om att publiken har hittat till lokalerna.

"Coronapandemin en mardröm - men tv-produktionerna gav arbete"

Coronapandemin har ändå varit mycket jobbig för evenemangsbranschen och har också drabbat Logomo.

- Det var en mardröm. Inget ordnades och människor var utan jobb. Det som var bra för oss var att vi hade så många tv-produktioner här i Logomo och på det sättet kunde vi sysselsätta vår personal. Men jag hoppas att det aldrig kommer något liknande igen, säger Rytsä.

Exempelvis har flera säsonger av tv-programmet The Voice of Finland spelats in i Logomo. På våren ordnas också tävlingen för ny musik, UMK i Logomo och då väljs vem som ska representera Finland i Eurovisionen.

Bildtext Musiktävlingen UMK ordnades i Logomo också år 2019. Då uppträdde Sebastian Rejman och Darude med tre låtar, varav en valdes till ESC. Bild: Yle / Miikka Varila

Logomobron blev äntligen klar - snart dags för byggstart för nytt evenemangscentrum?

Det händer också mycket i området omkring Logomo. Under de senaste åren har flera höghus byggts intill och i början av november var det äntligen dags att inviga den mycket försenade nya gångbron över bangården.

För tillfället planeras också ett stort evenemangscentrum intill Logomo. På området planeras bland annat en ishall som ska bli hemmahall för HC TPS, hotellverksamhet, restauranger, kontorslokaler och flera höghus.

Åbo stadsfullmäktige fattade ett principbeslut sommaren 2020 om att staden investerar 30 miljoner i arenabolaget och ett slutligt beslut ska fattas inom kort. Frågan har delat politikerna och en del har varit emot stadens investering i bolaget. Detaljplanen för området ska också behandlas av politikerna.

Logomos vd Päivi Rytsä ser stora möjligheter i de nya planerna för området.

- Man måste vara modig och lita på att staden måste utvecklas. Vi har så många möjligheter och vi kan inte missa chansen. Det här projektet är så mycket mer än en fråga om att bygga en ny ishall, säger Rytsä.