Uppgifter: Ole Gunnar Solskjær får sparken från Manchester United

Enligt flera mediekällor i Storbritannien har Manchester United beslutat att avskeda chefstränaren Ole Gunnar Solskjær. Darren Fletcher rapporteras ta över vid rodret medan klubben söker ersättare.

Det har legat i luften ett tag – och nu verkar stunden ha kommit.

Manchester Uniteds ledning möttes för ett krismöte på lördag kväll och fattade beslutet att sparka Ole Gunnar Solskjær, rapporterar bland annat The Guardian, The Athletic och The Times. Uppgifterna har inte bekräftats av klubben.

Solskjær har varit ifrågasatt en längre tid. Den tidigare Unitedanfallaren klev in som manager efter avskedade José Mourinho i december 2018. Förra säsongen slutade United tvåa i Premier League och i somras belönades norrmannen med ett nytt treårskontrakt.

Inför denna säsong värvade klubben bland annat superstjärnan Cristiano Ronaldo, men resultaten har uteblivit.

Bildtext Bottenlaget Watford besegrade Man United med 4–1 på lördagen. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Uniteds namnstarka trupp hittas för tillfället på sjunde plats i Premier League. Laget har vunnit endast en av sina sju senaste ligamatcher. På lördagen förlorade United med 1–4 borta mot Watford, som ligger sextonde i tabellen.

– Om jag ska vara ärlig så var det pinsamt att se hur vi spelade, det sätt som vi gör olika saker på är oacceptabelt. Det här är inte Manchester United, sade målvakten David de Gea efteråt.

Enligt medieuppgifter är Zinedine Zidanes namn högst upp på Uniteds önskelista över ersättare. En annan lågoddsare är Leicesters manager Brendan Rodgers.

I väntan på en permanent tränare rapporteras en annan tidigare Unitedspelare Darren Fletcher ta över tillfälligt.