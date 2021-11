Coronaläget har försämrats på många håll i Europa – Frankrike inför nya restriktioner för ovaccinerade

Antalet coronafall i Frankrike ökar i en alarmerande snabb takt, det meddelade landets regering på söndagen. Antalet nya coronafall per dygn har nästan fördubblats bara under den senaste veckan. Samtidigt förvärras läget också på många andra håll i Europa.

Landets regering har meddelat att nya coronaåtgärder och -restriktioner främst riktas till ovaccinerade. Redan nu krävs i landet covidintyg om man vill besöka restauranger, caféer och många kulturevenemang.

Enligt regeringen har Frankrike nu nåtts av en femte coronavåg.

– Den femte vågen kom blixtsnabbt, säger regeringens informatör Gabriel Attal.

Enligt hälsomyndigheterna har i medeltal omkring 17 000 nya coronafall registrerats per dag under den senaste veckan, för en vecka sedan var motsvarande siffra under 1 000.

Än så länge syns den allt högre smittspridningen inte i antalet coronasmittade som behöver sjukhusvård.

För tillfället vårdas ungefär 8 000 patienter för covid-19 på franska sjukhus, av dem får drygt 1 300 intensivvård.

Läget har förvärrats också i Österrike och Tyskland

Coronaläget har under den senaste veckan förvärrats på många håll i Centraleuropa. Österrike stänger ner samhället helt och hållet för åtminstone tio dagar på grund av viruset.

I Tyskland registrerades 65 000 nya coronafall bara under torsdagen, det här är det högsta antalet fall under hela pandemin. Samtidigt inleddes en nedstängning av det tyska samhället som endast berör de ovaccinerade.

Bildtext I München uppmanas alla nu att använda munskydd i offenliga rum. Bild: EPA-EFE/All Over Press

På grund av det allt sämre coronaläget har delstaten Bayern också ställt in alla vinterns julmarknader. Normalt besöker omkring tre miljoner människor julmarknaderna bara i delstatshuvudstaden München. Samtidigt stänger också nattklubbarna och barerna i Bayern sina dörrar.

WHO: En halv miljon kan dö i covid-19 i Europa under våren

Samtidigt varnar Världshälsoorganisationen WHO för att det förvärrade coronaläget i Europa är mycket oroväckande. Enligt WHO kan en halv miljon människor i regionen dö i covid-19 under våren om man inte tar till hårdare åtgärder för att stävja smittan.

– Vi vet vad som behöver göras för att bekämpa viruset. Det går att stävja med vaccin, munskydd och covidintyg, säger den regionala chefen Hans Kluge till BBC.

Enligt Kluge bidrar faktorer som säsongsinfluensa, låg vaccintäckning samt regional spridning av den mer smittsamma deltavarianten till smittspridningen.

– Covid-19 är ännu en gång den vanligaste dödsorsaken i vår region, säger Kluge.

Enligt honom ska vaccintvång ses som en sista utväg ur pandemin, men han anser samtidigt att tiden för en diskussion är inne.

– Innan samhällen tar till vaccintvång så finns ju andra åtgärder som vaccinintyg, säger Kluge.

Österrike blev i fredags det första europeiska landet att fatta beslut om vaccintvång när det gäller covid-19. Coronavaccin blir obligatoriskt i Österrike från och med februari.

Källor: STT, AFP, SVT, BBC.