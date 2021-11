Vintern är på väg - den första snön kan falla på tisdag också i söder

Vintern kommer och på tisdag kommer stora delar av vårt land, till och med huvudstadsregionen att täckas av snö. Under slutet av veckan kan det snöa ordentligt i landets mellersta delar.

– Det ser ut att snöa en hel del på olika håll, säger Yles meteorolog Joonas Koskela.

Den första snön faller på många orter nästa vecka. Under natten till tisdag snöar det flera centimeter också i huvudstadsregionen och på sydkusten.

Enligt Koskela är prognosen ändå fortfarande osäker eftersom tre lågtrycksområden rör sig över vårt land nästa vecka.

På onsdag och torsdag lovas hård och byig vind.

Under torsdag ser Österbotten ut att få snöfall, och det kan vara rikligt. Under några dagar kan det snöa upp till 20 centimeter i mellersta Finland.

– Vintern kommer på allvar till mellersta Finland, säger Koskela.

Temperaturerna varierar i söder

Snön som faller i söder smälter troligtvis snabbt, eftersom temperaturerna under veckan varierar. Det är mellan +5 och -5 grader och snön smälter för att bli vatten och sedan frysa igen.

– Temperaturerna åker bergochdalbana i söder, säger Koskela.

Norr om Vasa hålls temperaturerna på minussidan och i norra Finland ser det ut att bli vackra klara dagar.

Det blir också väldigt kallt på många håll i norr, också dagtid kan det vara under -15 grader och under natten till och med under 20 minusgrader.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets text "Talvi tulee Suomen keskiosiin ensi viikolla, ensilumi satanee myös Etelä-Suomeen tiistaina" skriven av Vappu Kiviranta. Översättningen gjordes av Frida Holmberg.