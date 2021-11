Expert ger fem orsaker till att antalet coronafall ökar just nu

Behovet av sjukvård skulle halveras om vaccintäckningen skulle stiga i alla åldersgrupper med fyra procentenheter, räknar Mika Rämet som är ledare vid vaccinforskningscentralen vid Tammerfors universitet.

Vaccintäckningen stiger men coronapandemin verkar inte vara på väg att avta. Vad är egentligen de bakomliggande orsakerna?

Professor Mika Rämet lyfter fram fem huvudsakliga orsaker.

1. Vaccinationstäckningen räcker inte

– Den nuvarande täckningen är inte tillräckligt hög. 80 procent räcker inte, säger Mika Rämet.

En för liten del av populationen är ännu fullt vaccinerad för att flockimmunitet skulle utvecklas. Därför sprider sig viruset hela tiden och behovet av sjukvård är fortfarande stort.

Det lättaste sättet att undvika att insjukna i den variant av covid-19 som kräver sjukhusvård är att vaccinera sig. Bland över 60-åringarna där risken för att få en allvarlig form av covid-19 är hög, minskar varje vaccin på belastningen på sjukvården.

Rämet lyfter också fram att det är speciellt viktigt att unga vuxna vaccinerar sig.

– Behovet av sjukvård skulle halveras om vaccintäckningen skulle stiga i alla åldersgrupper med fyra procentenheter.

Bildtext Mika Rämet är ledare vid vaccinforskningscentralen vid Tammerfors universitet. Bild: Joni Tammela / Yle

2. Deltavarianten orsakar symptom också för vaccinerade

Deltavarianten smittar så lätt att coronapandemin oundvikligen fortgår. Enligt professorn kommer ingen helt undan viruset.

– Deltavarianten kan orsaka lindriga slemhinnesymptom också för vaccinerade.

Det här i sin tur gör att viruset kan smitta från den omedvetna vaccinerade personen till en ovaccinerad person, som istället får en allvarlig virusform.

Risken för att den som är vaccinerad sprider covid-19 är ändå betydligt mycket mindre än för en ovaccinerad person.

3. Deltavarianten smittar lätt barn

Just nu är det mest under 20-åringar som insjuknar i corona. Fallen är speciellt många bland under 10-åringar, enligt Mika Rämet. Barn testas också mer sällan, vilket troligtvis gör att det egentliga antalet smittor är ännu högre.

Under 12-åringar vaccineras ännu inte i Finland. I de flesta fall orsakar covid-19 högst lindriga symptom för barn, vissa märker inte överhuvudtaget av att de insjuknat.

Bildtext I de flesta fall får barn endast lindriga symptom om de smittas av coronaviruset. Bild: Silja Viitala / Yle

Trots det här kan barn ändå smitta viruset vidare till sina familjemedlemmar eller vänner i skolan eller på dagis. Det här är en orsak till att coronavirusepidemin i Finland fortgår.

4. För många är helt enkelt ovaccinerade

Rämet påminner om att vi fortfarande har nästan 1,4 miljoner personer i Finland som inte vaccinerat sig.

– Det här viruset kommer inte att försvinna någonstans. Vi kommer alla att hamna ut för det förr eller senare och då är den relevanta frågan, hur väl vår kropp är beredd.

Viruset är inte mindre farligt för ovaccinerade personer än det varit tidigare. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ovaccinerade personer under perioden augusti-oktober haft en 33 gånger högre chans att hamna på intensivvård än de vaccinerade.

5. Många sociala kontakter

Vi har snart två år av coronapandemi bakom oss och människorna är trötta på undantagsarrangemangen. Restriktionerna har minskat och folket har börjat röra sig ute och tillsammans mera än de gjort tidigare under pandemin.

Bildtext Professor Mika Rämet anser att vaccinerade ska kunna leva så normalt som möjligt. Covidintyget är ett sätt att möjliggöra detta. Bild: Jorge Gonzalez / Yle

– Vi träffas mer så smittorna ökar i samma takt, säger Mika Rämet.

Professorn tillägger emellertid att han anser att barn och vaccinerade personer i det nuvarande läget ska kunna leva så normalt som möjligt.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Asiantuntija kertoo viisi syytä, miksi koronatartuntojen määrä nousee juuri nyt skriven av Anu Leena Koskinen. Översättningen är gjort av Stefanie Lindroos.