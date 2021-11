Finland belönar turkisk organisation som skyddar kvinnor – landet drog sig ur konventionen mot familjevåld tidigare i år

Finlands internationella jämställdhetspris går den här gången till kampen mot våld mot kvinnor. Pristagaren är den organisationen We Will Stop Femicide Platform som arbetar för att stoppa våld mot kvinnor i Turkiet och vars arbete är relevant för hela världen, uppger Finlands regering.

Organisationen har i över ett decennium kämpat för att få stopp på mord och våld mot kvinnor. Den erbjuder bland annat rättshjälp, stöd till mördade kvinnors familjer och driver på förändringar i lagstiftningen för att skydda kvinnor.

Statsminister Sanna Marin överräckte priset på 300 000 euro till organisationens grundare Gülsüm Önal och Fidan Ataselim i Tammerfors i dag. Deras arbete har lett till att det numera svårare att undgå straff och domar har uppnåtts.

"Vi har gjort vad som måste göras och vad alla borde göra. Det faktum att kampen i vårt land har uppmärksammats av det internationella samfundet ger oss stor styrka och glädje. Att priset kommer från ett land som Finland som främjar kvinnors rättigheter är också en källa till stolthet", säger Gülsüm Önal och Fidan Ataselim i ett pressmeddelande.

Organisationens arbete är speciellt viktigt nu eftersom Turkiet i våras lämnade Istanbulkonventionen vars syfte är att bekämpa våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Beslutet har fått hård kritik från flera håll.

"Genom att tilldela utmärkelsen till We Will Stop Femicide Platform ville juryn uppmärksamma spridningen av våld mot kvinnor som har ökat drastiskt i alla länder under coronapandemin. Juryn uppmärksammar också organisationens modiga arbete med att främja Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, mer känd som Istanbulkonventionen, som är det viktigaste internationella rättsliga instrumentet för att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor.", säger riksdagsledamot Eva Biaudet som är ordförande för IGEP och den oberoende internationella jury som föreslår pristagaren.

Över 400 nomineringar från hela världen lämnades in till juryn under den öppna nomineringsperioden. Det här var tredje gången som Finlands regering delade ut priset.

Bildtext Eva Biaudet ser jämställdhetsarbetet som en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Bild: Vesa Moilanen / Lehtikuva

"Viktigt att främja jämställdheten globalt"

Ordförande för juryn Eva Biaudet anser att priset är ett sätt att visa stöd för människorättskämpar som strävar efter att förverkliga kvinnors rättigheter och bekämpa våldet mot kvinnor. Hon ser också jämställdhetsarbetet som en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.

Både statsminister Sanna Marin och jämställdhetsminister Thomas Blomqvist är inne på samma linje.

"Att främja jämställdhet över hela världen kräver effektiva handlingar och beslutsamt arbete. Det internationella jämställdhetspriset uppmärksammar och ökar medvetenheten om detta arbete och bidrar också till att främja jämställdhet globalt", säger Marin.

Bildtext År 2017 gav Finlands regering priset till Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Bild: EPA-EFE/All Over Press

"Med detta pris visar vi jämställdhetens roll som själva grunden för en hållbar utveckling, men också att mycket arbete återstår", säger Blomqvist.

År 2017 gav Finlands regering priset till Tysklands förbundskansler Angela Merkel. Hon gav prispengarna till en nigeriansk organisation som tack vare prispengarna kunde bygga en fristad för kvinnor. År 2019 gick priset till globala organisationen Equality Now som som har lyckats ändra diskriminerande lagar och föråldrade förfaranden i flera länder.

Källa: Pressmeddelande från STM