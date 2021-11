Coronavirussmitta i flera skolor i Raseborg – situationen på bädden är bättre

Coronaepidemin på hälsovårdscentralens vårdavdelning i Raseborg är under kontroll. Däremot meddelar staden att personer exponerats för coronaviruset på andra av stadens enheter.

Det var i början av november Raseborgs stad berättade att patienter smittats på hälsovårdscentralens vårdavdelning, den så kallade bädden.

"Epidemin på bäddavdelningen är under kontroll men besöksförbudet fortsätter åtminstone en vecka till", säger chefsläkare Tove Wide i stadens pressmeddelande på tisdagen (23.11).

Raseborg berättar också om andra exponeringar på stadens enheter: Pojo kyrkoby skola, där ingen försatts i karantän, Karis-Billnäs gymnasium, Katarinaskolan och en avdelning i Kila daghem.

Raseborgs stad har noterat 68 nya fall av coronavirussmitta under de två senaste veckorna (8–21.11). Incidensen under de här två veckorna är 247 per hundratusen invånare.

I pressmeddelandet påminner staden också om att det kraftigt försämrade smittoläget leder till ett stort tryck på hälso- och sjukvården i Raseborg. Smittspårning, vaccinering, tidsbokning och vård av sjuka kräver för tillfället ovanligt mycket resurser.

Källa: Pressmeddelande av Raseborgs stad