The Weeknds hitlåt Blinding Lights är officiellt den mest spelade låten i USA:s historia – på god väg att bli världens största hit

Den kanadensiska artisten The Weeknd gör musikhistoria. Hans låt Blinding Lights från år 2019 har störtat USA:s hittills mest spelade låt, The Twist, från tronen.

31-åriga Abel Tesfaye, mer känd under artistnamnet The Weeknd, släppte låten Blinding Lights i slutet på november år 2019. Låten är den andra singeln på hans album After Hours som släpptes några månader senare i mars 2020.

Det var då som Blinding Lights kom in på Billboardlistan, alltså USA:s officiella lista över de 100 mest spelade låtarna på strömningstjänster och i radio.

Hela albumbet blev en stor succé. Låten Blinding Lights blev viral på videoappen Tiktok efter albumsläppet, vilket fick låten att klättra ännu mer i topplistorna.

Nu har hitlåten officiellt 90 veckor i rad på Billboardlistan. The Weeknd går därmed om Chubby Checkers låt The Twist från år 1960.

– Det känns som om jag jobbat på den här låten i ett årtionde, säger The Weeknd till tidningen Billboard.

Genrebrytande artist som kan sätta Spotifyrekord

Synthpoplåten Blinding Lights stod stadigt bland de topp fem låtarna på listan i totalt 43 veckor och bland de topp 10 låtarna i 57 veckor.

The Weeknd har tidigare hållit sig främst inom genren R&B, men i och med albumet After Hours gjorde han en ordentlig entré i popvärlden.

Blinding Lights är för tillfället den näst mest spelade låten på världens största musikströmningstjänst Spotify, men låten kan komma att bli den mest spelade låten även på Spotify.

I skrivande stund har låten över 2,644 miljarder lyssningar på Spotify. Ed Sheeran toppar statistiken med låten Shape of You som i nuläget har 2,975 miljarder lyssningar.

Fjolårets chock på Grammygalan: Inga nomineringar för The Weeknd – nu är han nominerad tre gånger

Albumet After Hours och The Weeknd fick inga Grammynomineringar i fjol trots att albumet var det mest spelade albumet i USA i fjol.

Den amerikanska skivakademien, som står bakom nomineringarna, fick häftig kritik för det här, bland annat av The Weeknd själv. The Weeknd kallade hela galan korrupt och sade att han i framtiden kommer bojkotta galan.

Nu har nomineringarna för nästa års Grammygala publicerats och den här gången får The Weeknd tre nomineringar – för låtsamarbeten med andra artister.

The Weeknd är nominerad tillsammans med Kanye West för låten Hurricane i två kategorier samt med Doja Cat för låten You Right.

