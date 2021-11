Abba har fått sin första Grammy-nominering någonsin – finländare också nominerad

Grammy-nomineringarna för år 2022 är här! Abba är nominerade till "Årets låt" för sina comeback-hit "I still have faith in you".

I går kväll tillkännagavs nomineringarna till Grammy Music Awards. Bland de nominerade finns nya namn som Olivia Rodrigo som fått sju nomineringar, veteraner som Jay-Z som nu har flest nomineringar i historien och oväntade kandidater som jazzpianisten Jon Batiste som fått flest nomineringar i år med sina elva stycken.

En av kvällens största snackisar är ändå oundvikligen att den legendariska popgruppen Abba för första gången har chans att vinna en Grammy.

Det har gått nästan ett halvt sekel sedan gruppens debut album släpptes och den blev år 2015 invalda i Recording Academy's "Grammy hall of fame". Abbas superstjärnestatus korsar generationsgränser och låtar som "Waterloo" och "Dancing Queen" cementerar deras plats som en av de största popfenomen någonsin. För att inte tala om de ungefär 385 miljoner sålda albumen.

Därför kan det komma som en överraskning att deras comebacklåt "I Still Have Faith In You" som nomineras i kategorin "Årets låt" blir deras första chans på en Grammystatyett.

Stjärnor på sociala medier

Flera av de nomineringarna går i år till låtar och artister som till stor del kan tacka TikTok för sin framgång.

Olivia Rodrigo, 18-åringen som tog musikvärlden med storm det här året, fullständigt exploderade på plattformen vilket rivstartade hennes drygt ettåriga musikkarriär. Giveon är nominerad i kategorin "Årets R&B låt" för "Heartbreak Anniversary", en låt som också den blev viral.

Andra nominerade som gått virala på sociala medier är: Lil Nax X, The Kid Laroi, Doja Cat, Walker Hayes och Glass Animals.

Galan tidigare kritiserad för rasism

Grammygalan har de senaste åren varit starkt kritiserade för sitt val av nomineringar samt anklagelser om rasism, sexism och korruption. Artister har också kritiserat galan för att bara prisa de mest kommersiellt framgångsrika artisterna och inte beakta konstnärliga framgångar.

En av de största kritikerna de senaste åren har varit en av nutidens absolut största artister, The Weeknd. Kanadensaren som tidigare vunnit tre statyetter nominerades inte i en enda kategori förra året, trots hans rekordbrytande och kritikerrosade album "After Hours"

The Weeknds hitlåt Blinding Lights är officiellt den mest spelade låten i USA:s historia – på god väg att bli världens största hit Låten är andra bland Spotifys mest spelade låtar någonsin.

I år fick ändå The Weeknd tre nomineringar för sina samarbeten med Doja Cat och Kanye West.

Finländska Karita Mattila nominerad

Finländska operasångerskan Karita Mattila är nominerad i kategorin "Bästa operainspelning" som en del av The Metropolitan Opera Orchestra. Mattila spelade rollen som Madame de Croissy i operan om den franska revolutionen.

Nomineringen kom som en överraskning för sopranen som senare under gårdagskväll reagerade på Twitter.

Mattila är en av fyra finländare som faktiskt vunnit en Grammy. Hon vann i samma kategori år 1998 och 2004. Förutom henne har kapellmästarna Esa-Pekka Salonen och Osmo Vänskä vunnit varsin statyett.