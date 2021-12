Walter Fellman: "När jag insåg att jag ville spendera resten av mitt liv tillsammans med min bättre hälft kände jag mig modig"

Vilken karaktär från en sitcom tycker Walter Fellman att påminner mest om sig själv? När har han gjort bort sig? Vilket är hans första starka barndomsminne? Detta och mycket mera får du reda på när nio kända personer ställer frågor till artisten Walter Fellman.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva kända personer ställa frågor till varandra. Näst i tur är artisten Walter Fellman.

Walter Fellman har ett stort musikintresse och rappar under artistnamnet Walt Miguel. Han är språkkunnig och på skivan Mouth to Mic Ratio rappar han på svenska, finska, engelska och spanska. Walter är programledare på Yle X3M och för tillfället gör han programmet Förfest som går på fredagskvällarna.

Walter Fellman har i denna serie fått frågor av skådespelaren Bianca Kronlöf, fotbollsspelaren Adelina Engman, skådespelaren Sofie Lybäck, seglaren Mikaela Wulff, trummisen Vicky Österberg, skådespelaren Tiffany Kronlöf, artisten Herman Hagnäs, programledaren Janne Grönroos och artisten Alexandra Lehti.

Bildtext Bianca Kronlöf spelar huvudrollen i den svenska serien Deg som du hittar på Arenan. Bild: Thron Ullberg

Bianca Kronlöfs fråga: När känner du dig modig?

– När jag insåg att jag ville spendera resten av mitt liv tillsammans med min bättre hälft kände jag mig modig. Vi hade inte funderat på att gifta oss och ingen i vår umgängeskrets hade gift sig. Vi diskuterade saken och kom fram till att vi älskar varandra och vill ta nästa steg i vårt förhållande. När polletten trillade ner och jag insåg att hon var den rätta för mig så kände jag mig modig.

Bildtext Sofie Lybäck spelar mot Robert Gustafsson i Netflixserien Den osannolika mördaren. Bild: Kitty Lingmerth

Sofie Lybäcks fråga: Vilket är ditt första riktigt starka barndomsminne?

– Jag är osäker om det är mitt första barndomsminne men jag kommer ihåg det mycket väl. Den här händelsen utspelar sig i sandlådan på dagiset i Jakobstad. Jag sitter och leker med sandspaden tillsammans med en tjej som heter Marianna. Jag var väldigt kär i henne, och jag tror att hon var min första kärlek. Jag är osäker på om jag och Marianna pussades, men om så är fallet så var det min första puss.

Bildtext Herman Hagnäs är solist i dansbandet Guns Rosor. Bild: Herman Hagnäs

Herman Hagnäs fråga: Vilket är det största misstaget du gjort under en radiosändning?

– Det här hände inte under en direktsändning men det är direkt kopplat till mitt arbete på radion. Jag arbetade under en lång period i Berlin och en av de sista kvällarna innan jag flyttade hem var jag och en kompis ute och festade. Vi kom i stundens hetta på en briljant idé och begav oss till ett övergivet nöjesfält och hoppade över stängslet för att avnjuta en öl eller två bland bortglömda karuseller. Dagen efter hade jag en intervju med den skotska artisten James Michael Rodgers och på grund av nattens eskapader gick inte den intervjun så bra. Det är det största misstaget jag gjort hittills.

Bildtext Janne Grönroos är programledare för Efter Nio.

Janne Grönroos fråga: I din låt ”Love My Boys, Hate Bastards” säger du ”sometimes my life feels like I’m starring in a sitcom”. Vilken karaktär från en sitcom tycker du påminner mest om dig?

– Av alla härliga karaktärer som finns så måste jag välja Hyde från That '70s Show. Han är en skön typ som sitter på en del konspirationsteorier. De galna teorierna är ändå så få att det inte blir överdrivet.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Walter om när han skäms, vad som är det bästa med afrobeat och reggaeton och om osten eller skinkan ska vara överst på smörgåsen.