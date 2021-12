Vad gör just dig lycklig? Fira självständigheten med oss genom att skicka in en bild på något som gör dig glad

Är lycka för dig att umgås med nära och kära? Får du lyckorus av att vistas på din favoritplats i världen? Eller har du kanske en hobby som fyller dig med glädje? Skicka in en bild på något som gör dig lycklig!

Också i år firar vi självständighetsdagen tillsammans, trots att vi håller oss på coronasäkert avstånd. Det blir ingen traditionell självständighetsmottagning i Presidentens slott i år, men Yle bjuder på en festsändning där presidentparet medverkar.

I sändningen kommer också personer som utmärkt sig under coronatiden att uppmärksammas. Enligt president Sauli Niinistö har den svåra coronatiden visat att det finns många bra saker i Finland som är värda att lyfta fram.

Bildtext Blir du lycklig av ditt husdjur, en kär hobby eller kanske av din favoritplats? Bild: Inkeri Alatalo / Yle

Visa i bild vad du blir lycklig av och skicka bilden till oss!

I mars utsågs Finland till världens lyckligaste land, trots coronapandemin. Det är redan fjärde året i rad som Finland toppar listan över världens lyckligaste folk. Enligt lyckorapporten bidrar bland annat frivilligarbete, motion, husdjur och tacksamhet till livsglädje.

Men vad gör just dig lycklig? Berätta för oss genom att skicka in en bild och en förklaring till bilden via formuläret nedan eller per mejl till justnu@yle.fi. Om du prenumererar på Svenska Yles Whatsapputskick kan du också skicka bilderna på det numret.

Du kan bli en del av självständighetsdagens tv-fest genom att skicka in din bild. Bilderna kan också användas i sociala medier eller på Yles webbplats.

Kom ihåg att skriva in alla uppgifter i fälten. Genom att skicka in en bild ger du Yle rätt att använda den i sina produktioner (tv, webben, sociala medier).