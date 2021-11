Seminarieskolan i Ekenäs fick pris av Folkhälsan för fint tips på trivsel

Seminarieskolan i Ekenäs är en av tre vinnare i Folkhälsans skolutmaning Vi trivs! Priset är tusen euro som skolan ska använda på en trivselsatsning.

Folkhälsan bjöd in eleverna i årskurserna ett till nio i hela Svenskfinland att under höstens lopp samla in konkreta tips för att göra skolan trivsam.

Seminarieskolans bidrag "Dance together" Vi är över 350 elever i skolan, och är det något de flesta älskar så är det dans! Därför har skolans elever ordnat rastdisco några raster under skolveckan. Rastdiscona samlade elever från alla årskurser att dansa tillsammans! Elevrådet leder dansen, en del danser dansar alla tillsammans med gemensamma steg och ibland självständigt. Eleverna längtar efter rastdiscorasterna. De samlar alla, både de stora och små i skolan. Musik skapar trivsel, eleverna och personalen gör det tillsammans!

De fyra vinnande skolorna är förutom Seminarieskolan också Storängens skola i Esbo, Cronhjelmskolan i Larsmo och Nedervetil skola i Kronoby.

Alla fyra skolorna får ett pris på 1 000 euro. Summan ska användas till något som ökar trivseln i skolan.

Juryn som gick genom alla bidrag bestod av Ingrid Enckell (Finlands Lucia 2020), Jonathan ”Jontti” Granbacka (Yle), Alexandra Wegelius (Finlands svenska skolungdomsförund) och Tove Ajalin (Folkhälsan).