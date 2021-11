Zontor i Hangö: "Blunda inte för våld mot kvinnor"

Zontaklubben i Hangö vill få ett slut på våld mot kvinnor. – Det är allas ansvar att reagera om man misstänker att någon utsätts för våld.

Zontaklubbarna arbetar för att främja kvinnors rättigheter och i dag (25.11) på FN:s internationella dag för våld mot kvinnor uppmärksammas våld mot kvinnor både lokalt, nationellt och internationellt.

I zontaklubben i Hangö lyfter man fram att det sker våld mot kvinnor precis här i våra hemknutar.

– Fastän vi är ett välfärdssamhälle blir 47 procent av kvinnorna i Finland utsatta för våld. Ungefär en tredjedel av våldet sker inom familjen, påpekar Laura Lotta Andersson, som är aktiv både på lokal och på nationell nivå i zontaorganisationen.

Dystra siffror i Finland

Finland hör dessvärre till de europeiska länder där det förekommer mest våld mot kvinnor.

– Det är ganska otroligt. Många förstår inte att det faktiskt är ett allvarligt problem också i Finland. Det handlar om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld, säger Nina Näsänen som också är aktiv i zontaklubben i Hangö.

Det har också blivit vanligare med virtuella trakasserier, till exempel via sociala medier.

– Tyvärr har våldet blivit ännu vanligare nu under pandemin. Det är med skräckblandade känslor man väntar på de nya siffrorna, säger Andersson.

Våga prata

Zontaklubbarna uppmärksammar årligen våld mot kvinnor genom kampanjen "Zonta says no to violence against women" (översättning: Zonta säger nej till våld mot kvinnor).

– Vi vill lyfta fram att det är allas vår sak att reagera. Blunda inte för våld, uppmanar Näsänen.

Hon lyfter fram hur viktigt det är att föra frågan på tal om man misstänker att någon i vänkretsen blir utsatt för våld.

– Tala om det på tumanhand, diskutera, stöd och håll kontakt. Berätta att det inte är okej och att det inte är hennes fel, säger Näsänen.

Orange färg

Runt om i världen lyser man upp olika byggnader i orange färg för att visa stöd till kvinnorna i världen. I Hangö lyser man upp vattentornet och stadshusets fönster i orange färg. Kampanjen pågår till den 10 december, på internationella dagen för mänskliga rättigheter.

Zontaklubben i Hangö ordnar också filmförevisning av filmen Herself på Kino Olympia lördagen den 27 november kl 13. Filmen handlar om våld i närrelation och hur man kan klarar sig ut ur det. Alla intäkter från filmvisningen går oavkortat till Folkhälsans skyddshem Villa Familia i Karis.

Hjälp finns att få

Den som har blivit utsatt för våld i nära relationer kan ringa Nollinjen, telefonnummer 080 005 005. Det är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer.

Även närstående till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet kan ringa Nollinjen. Nollinjens chattlinje är öppen på vardagar klockan 9-15

Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.