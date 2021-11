Finlands fotbollsdamer nära skrällpoäng – Sverige avgjorde på slutet

En heroisk insats i ett novemberkyligt Göteborg räckte inte hela vägen. Finland förlorade mot Sverige, men kan glädjas åt att man som första lag lyckats spräcka världstvåans nolla i VM-kvalet.

Finlands damers väg mot VM blev ännu snårigare efter en 1–2-förlust mot Sverige på ett fullsatt Gamla Ullevi i Göteborg.

Finland kämpade hårt och visade prov på modigt och fint spel mot en motståndare som till slut var för bra.

Förlusten är Finlands andra raka i VM-kvalet.

Jämn första halvlek

Efter en lite hackig inledning tog Sverige tidigt i taktpinnen och styrde som väntat spelet. Finland lyckades skapa några halvchanser, men vid 10 minuter gick Sverige upp i ledning.

Vänsterbacken Elli Pikkujämsä tappade boll högt upp på Sveriges planhalva och Sofia Jacobsson hittade med en långboll Lina Hurtig på mitten av plan. Hurtig lyckades sedan passa till en framrusande Fridolfona Rolfö med en boll som går mellan Emmi Alanens ben. Rolfö har sedan en relativt enkel uppgift då hon placerar bollen förbi Tiina-Riikka Korpela i det finländska målet.

Vid drygt 20 minuters spel blir Eveliina Summanen liggande efter en hörnsituation. Finlands tränare Anna Signeul utnyttjade pausen i spelet till att samla laget och ge några goda råd. Summanen klarade sig också med en bula och på pressläktaren hör man en svensk referent säga att det är den finska sisun som gör så att hon kan fortsätta.

Bildtext Linda Sällström firar 1–1-kvitteringen. Bild: imago images/Sports Press Photo/ All Over Press

Antingen är det den uttjatade finska sisun eller Anna Signeuls goda råd, men något händer i Finlands spel efter spelpausen. Finland började spela bättre fotboll och våga mer, vilket till slut gav resultat.

I den 29:e minuten bryter Emmi Alanen ett svenskt kontringsförsök och bollen går till Natalia Kuikka som hittar en fri Ria Öling på mittfältet. Öling tittar upp och passar till Linda Sällström som vänder bort den svenska lagkaptenen Magdalena Eriksson och är då ensam framför mål. Ett fullsatt Gamla Ullevi kan sedan se hur Sällström med en vacker placering sätter bollen förbi Hedvig Lindahl i det svenska målet. 1–1 och Sveriges nolla i VM-kvalet är spräckt.

Sverige pressar på och gör mål

Andra halvleken är en uppvisning i svenskt anfallsspel och finländskt försvar. Sverige pressade, men de finländska spelarna lyckas ofta vinna nickduellerna på den egna planhalvan. Fjärdedomaren har fullt upp med att hålla den finländska tränarkåren innanför den egna tekniska zonen när de konstant skriker instruktioner till spelarna.

Bildtext Elli Pikkujämsä försöker hindra Sofia Jakobssons uppspel. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Men trots att Finland försvade fint räckte det inte hela vägen. I den 79:e minuten skickade Filippa Angeldal in bollen i det finländska straffområdet. Högerbacken Emma Koivisto reagerade för sent då Lina Hurtig kommer framrusande och kan sätta in bollen framför en jublande göteborgsk publik.

Finland lyckades inte komma tillbaka in i matchen efter det svenska ledningsmålet, utan det var snarare Sverige som fortsatte trycka på. Tack vare Finlands målvakt Tiina-Riikka Korpela lyckas Sverige ändå inte göra fler mål.

Tabellen Lag Matcher Poäng 1. Sverige 4 12 2. Finland 4 6 3. Slovakien 3 3 4. Irland 2 3 5. Georgien 3 0

Kvalet är nu halvvägs och Finland går in till vinterpausen med två segrar och två förluster på kontot.

Resultat:

Sverige–Finland 2–1 (1–0)

11' Fridolina Rolfö 1–0

29' Linda Sällström 1–1

80' Lina Hurtig 2–1