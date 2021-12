Finlandsmodellen succé på Kimitoön - gratis hobbyverksamhet för unga lockade över 400 deltagare

I år kunde Kimitoöns kommun lansera Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Konceptet har visat sig vara lyckat och man har nu 30 aktiva fritidsklubbar med över 400 deltagare i årskurserna 1 till 9.

I Brukshallen i Dalsbruk pågår "Chill and sport" som bäst. Det är krig på gång, och ungdomar i högstadieåldern från hela ön har riggat upp en bana där man försöker få in en träff på varandra. Och kommunens satsning är viktig, statens idrottsråd har tidigare rapporterat att barns och ungas motionsaktivitet har minskat avsevärt under coronapandemin - skillnaden är till och med tio procent jämfört med de föregående två åren.

- Jag tycker det är kiva både att chilla och sporta, därför gick jag med. Programmet är väldigt varierande, när vi chillar går vi på bio eller umgås på ungdomsgården, när vi sportar kan vi åka skridsko, bowla, sporta i idrottshallen eller något helt annat, säger Alva Söderholm.

Hon är en av de 70 deltagarna i den nya fritidsklubben. Det är gratis att delta och tröskeln är låg för att komma med vilket visat sig i mängden aktiva.

- Coronapandemin har gjort att man är nervös när någon hostar i skolan, vi umgås lite mindre än vi gjorde förut, eller åtminstone är det lätt att man bara blir hemma, säger Steven Diaz, en annan av deltagarna.

Bildtext En del av pengarna har gått till skjutsar för de olika aktiviteterna. Bild: Amanda Ölander/Yle

I dag är en av de gånger då man träffas i blandade grupper och högstadielever från den finska skolan, Kimito och Dalsbruk gör något tillsammans.

- De senaste åren har vi inte fått blanda oss med "Bruke" över huvud taget, nu när man får träffa dem är det ju lite annorlunda än annars. Tidigare, på lågstadiet, träffade vi de andra från Dalsbruk ganska ofta, men nu umgås man inte på samma sätt som förr, säger Söderholm.

Steven Diaz håller med.

- Annars brukar man nog vara med andra typer på fritiden. Det är roligt med sportklubben för tidigare kände jag inte så många från andra skolor som Bruke, så det är roligt att lära känna nya människor, säger han.

Över 30 nya fritidsklubbar

Av de över 30 nya fritidsklubbarna var det bara två som fick ställas in på grund av för få deltagare. Jaana Eriksson, koordinator för ungdomsarbete i kommunen, förklarar att målet med verksamheten är att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en trevlig och kostnadsfri hobby genast efter skoldagen.

- Vi har över 70 ungdomar med i "Chill and sport", det är jättemånga och vi är jätteglada över det. Deltagarantalet varierar visserligen för varje vecka, men många är de. En gång i månaden träffas vi inom den egna skolan, och en gång i månaden träffas alla tillsammans. Ännu går det bra men om coronaläget försämras måste vi tänka om. Det är jättebra att så många sjuor kommit med för vi hoppas ju att de hänger med hela högstadietiden, säger Eriksson.

Kimitoöns kultur- och fritidsenhet har beviljats 77 000 euro för att ordna den här hobbyverksamheten avgiftsfritt i alla sju grundskolor under pågående läsår, det är den så kallade Finlandsmodellen.

Bildtext Jaana Eriksson är koordinator för ungdomsarbete i kommunen. Bild: Amanda Ölander / Yle

- Pengarna går till sådant som löner, bussturer, inträde och mellanmål. Det borde finnas möjlighet att söka stöd åtminstone för ett år till och det är ju fint att det är fritt fram för skolor i hela Finland att göra samma sak. Skulle stöden ta slut tror och hoppas jag att kommunen klarar av att finansiera verksamheten även i framtiden, säger Eriksson.

Andra fritidsaktiviteter som ordnas är till exempel gymklubb, matlagning och efter årsskiftet startar en djurklubb. Bland barn i lågstadieåldern har parkour varit väldigt populärt.

Enligt Jaana Eriksson är det extra viktigt att kunna erbjuda fritidsnöjen åt så många som möjligt eftersom många unga har mått dåligt under coronapandemin.

- Det är viktigt att de unga kommer ut och träffar varandra. Jag tror att en orsak till klubbarnas popularitet har varit chansen att just umgås och prata med varandra på plats. Att få lära känna de andra skolornas ungdomar är också kul förstås, säger Eriksson.