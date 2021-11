Finländska sprintsuccén: Matintalo fyra, Lylynperä femma – Mäki också till final i Ruka

1. Aleksandr Terentjev RUS 2.31,90

2. Johannes Høsflot Klæbo NOR +1,18

3. Erik Valnes NOR +2,13

4. Richard Jouve FRA +3,01

5. Håvard S. Taugbøl NOR +4,72

6. Joni Mäki FIN +8,53

------------------------------------

7. James Schoonmaker USA

8. Gleb Retivih RUS

9. Pål Golberg NOR

10. Marcus Grate SWE

-----------------------------------

15. Lauri MannilaFIN

16. Lauri Vuorinen FIN

20. Verneri Suhonen FIN

21. Ristomatti HakolaFIN

22. Niilo Moilanen FIN

23. Juuso Haarala FIN