Jarl Magnus Riiber i en klass för sig – finländarna långt efter i premiären

1. Jarl Magnus Riiber NOR 12.16,1

2. Johannes Lamparter AUT +20,2

3. Jens Lurås Oftebro NOR +22,2

4. Mario Seidl AUT +23,8

5. Manuel FaisstGER +32,1

6. Lukas GreidererAUT +45,7

7. Jörgen Gråbak NOR +47,5

8. Kristjan Ilves EST + 51,8

9. Ryota Yamamoto JPN +1.16,6

10. Johannes RydzekGER +1.26,1

------------------------------------

18. Ilkka Herola FIN +1.39,9

41. Otto Niittykoski FIN +5.02,8

47. Rasmus AhtavaFIN +6.59,3

48. Waltteri Karhumaa FIN +7.26,7