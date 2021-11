Stora skrällen i världscupen – finlandssvensken Remi Lindholm näst bäst i finska laget bakom Niskanen när han tog poäng: ”Superstort för mig”

Näst bästa finländare i Ruka – och karriärens första poäng i världscupen. Remi Lindholm kunde bara le i kölden. Nu är han ute efter nya framgångar i världscupen.

Bakom ettan Iivo Niskanen fick man bläddra lite för att hitta nästa finländska åkare i resultatlistan på herrarnas klassiska distanslopp i världscupen.

När man kom fram till plats 26 landade fingret på en skräll.

Remi Lindholm överraskade och tog världscuppoäng i Ruka. Dessutom kom den stora framgången i hans sämre stil.

– Det här är superstort för mig. Helt enormt, säger Lindholm till Yle Sporten.

Inför helgen hade han en enda individuell insats i världscupen – och då var han långt från en plats bland de trettio främsta.

– Det här var en överraskning, men jag har tränat hårt för det här också.

Fördelade farten bra

Tidigare i veckan berättade Lindholm att hans träningssäsong har förflutit precis som planerat. Nu fick han ett kvitto på det.

Den tuffa träningen bar frukt direkt.

– Jag har jobbat hårt för det här, så det känns otroligt bra att nå så här långt.

Lindholm startade i ett tempo som gjorde att han kunde ta placeringar under tävlingens gång. Under andra halvan av loppet klättrade han in bland de trettio främsta.

– Jag hade en bra fartfördelning. Jag visste att man inte vinner något på att åka fort den första kilometern. Man kan inte köra stenhårt från start och sen slockna. Det krävs jämn och hård fart.

Fler starter i världscupen?

Det syns och hörs att Lindholm har gjort sitt livs lopp. Han är oerhört nöjd med insatsen – en prestation och ett resultat som lär kunna öppna dörren för fler starter i världscupen för Lindholm.

Söndagens femton kilometer med fristil borde passa Lindholm ännu bättre. Då får han åka med sin bättre teknik.

– Målet är att ta fler poäng då, säger Lindholm.

Han påverkades inte speciellt mycket av kölden i Ruka. Åtminstone inte under loppet.

– Efteråt var näsan, fingrar och tår frusna. Det tog kanske femton minuter att få det i ordning. Nu måste jag varva ner ordentligt.