Matens klimatavtryck är större än du tror – så här äter du mera klimatsmart

Hela 35 procent av världens utsläpp av växthusgaser kommer från vårt globala matsystem, från det vi äter, odlar, den skog vi röjer och den mat vi slänger.

– Det här visste vi inte om ännu för tio år sedan, men idag vet vi.

Det säger professor Tim Benton som forskar i hållbara matsystem vid Royal Institute of International Affairs i London. Han är också forskningsprofessor vid Universitetet i Leeds.

Det här betyder att om vi människor skulle ändra vårt matsystem och vår kost till en mer utsläppssnål sådan och en som binder mera kol i marken så skulle vi kunna minska enorma mängder utsläpp av växthusgaser, och det väldigt snabbt dessutom.

– Eftersom tiden rinner ut för att minska på våra utsläpp av växthusgaser, så kan en förändring i hur vi äter – som vi faktiskt kan göra redan idag om vi vill – leda till att vi snabbare kan få ner utsläppen än det tar att omorganisera hela vårt el- och förbränningssystem eller göra stora beteendeförändringar.

Dessutom leder dagens globala matsystem till att vi förstör den biologiska mångfalden. Den behövs för att vi ska kunna odla något överhuvudtaget, när jorden utarmas på grund av kemikalier och monokulturer och våra vatten eutrofieras på grund av för mycket näringsämnen i naturen.

Och den svenska professorn Johan Rockström, en av världens mest kända klimatforskare, sammanfattade det så här för fyra år sedan i ett svenskt tv-program:

Så lägg önskan om en elbil åt sidan för en stund och fundera över de val som du tillsammans med miljarder andra människor gör varje dag eller varje vecka.

Det handlar förstås om de inköp du gör i matbutiken, vilket serien Klimatsmart mat handlar om. En serie om hur vi varje dag kan göra smartare val i matbutiken.

Det finns råvaror som hör till det klimatsmartaste du kan köpa i matbutiken och där du verkligen inte behöver fundera över mängd eller klimatavtryck. Någonting måste vi ändå alla äta varje dag. Majoriteten av varorna som hör till den här kategorin kommer från växtriket, såsom grönsaker, frukter, linser, bönor, nötter och frön samt fullkorsprodukter.

Det finns också råvaror som du borde undvika till varje pris, så kallade klimatbovar. Dit hör bland annat kött från djur som får stora mängder soja i sitt foder och utländska ostar såsom fetaost och halloumi.

Varans näringsvärde, eftersom all form av jordbruk ändå påverkar klimatet. En vara som är hög på kalorier men låg på näring och vitaminer är inte klimatsmart.

Klimatsmart och hållbar mat kan vara mat som har ett litet klimatavtryck, mat som är näringsrik eller innehåller viktiga vitaminer och mat som främjar eller åtminstone inte försämrar den biologiska mångfalden.

Samtidigt poängterar professor Tim Benton att den här frågan är komplex och att det inte finns ett enhetligt svar. Orsaken är inte bristen på bevis utan att argumentationen och frågeställningarna skiljer sig inom olika forskningsfält.

Behöver vi till exempel mera mat eller mindre mat?

– En svensk forskare som jag talade med ansåg att ekologiska och regenerativa jordbruk aldrig kan bli hållbara, eftersom de kräver mera mark och producerar mindre än intensiva gårdar, säger Benton. Och om befolkningen ännu förväntas öka så behövs ju mera mat, inte mindre, var den forskarens argument.

– Samtidigt så kanske en agroekolog säger att det inte är mängden mat som är problemet utan att vi måste sluta överkonsumera mat och slänga sådana enorma mängder mat. Då kunde vi ge mat åt alla på ett ekologiskt vis som också hjälper den biologiska mångfalden.

Bild: UNIKEYE (UNIKEYE (Photographer) - [None]

Fokus för serien Klimatsmart mat ligger på klimateffekterna och miljöeffekterna av vår matkonsumtion. Hälsoeffekter av den här typen av mat betonas inte, men Benton nämner att det ändå finns mycket forskning som pekar på att en hållbarare och klimatvänligare kost också är en hälsosammare kost på många sätt. Det är en kost där majoriteten av maten kommer från växtriket.

Det absolut mest kritiska som vi människor måste göra är att minska på vårt köttätande. Vi äter för mycket kött och det finns för mycket boskap och foderodlingar runtom i världen, vilket leder till enorma miljö- och klimatproblem.

Enbart ur en klimatperspektiv är till exempel vårt köttätande så problematiskt att vi inte kommer lyckas lösa klimatkrisen utan att minska på vår köttkonsumtion, hur många klimatsmarta lösningar som än görs inom boskapssektorn.

Det här vet unga vuxna i Finland. I en enkät från 2021 anser 70 procent av 18–24-åringarna att vi borde minska vårt köttätande. Av 25–34-åringarna anser 64 procent samma sak.

Att minska på köttätandet är också hälsosamt, säger Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet och påpekar att det inte egentligen finns några nackdelar ur ett näringsperspektiv med att äta mindre kött.

– Det finns redan så mycket proteiner i dagens kost.

Men det är ju skillnad på utländskt och inhemskt kött säger du kanske. Och att äta kött från gräsbetande kor är bra för den biologiska mångfalden.

Låt oss titta närmare på de här två argumenten.

År 2018 gjordes en omfattande metaanalys om matens klimatavtryck. En metaanalys är en studie där man sammanfattar en stor mängd av liknande studier från hela världen för att försöka sig på en sammanfattning över forskningsläget.

I studien konstaterades det att nötkött som kommer från biffkor har det absolut högst klimatavtrycket av alla varor som analyserades. Inom forskning brukar man beskriva en varas utsläpp av växthusgaser med koldioxidekvivalenter (som förkortas CO₂e) och den här metastudien visar att produktionen av ett kilo nötkött leder till 99,48 kg CO₂e.

I Finland ser dock siffrorna helt annorlunda ut. För det första kommer majoriteten av vårt nötkött från mjölkkor och eftersom mjölkkor också producerar mjölk så sprids utsläppen av växthusgaser på flera produkter. För det andra äter våra nötdjur ingen importerad soja, som är ett stort globalt miljö- och klimatproblem, eftersom enorma mängder skog skövlas för att göra plats för sojaodlingar till djurfoder.

Ett kilo inhemskt nötkött leder därför i medeltal till cirka 17 kg CO₂e enligt Finlands naturresursinstitut.

Den som har ett bra öga märker nu att det är stor skillnad på nästan 100 kg CO₂e och cirka 17 kg CO₂e. 100 kg CO₂e är ett enormt utsläpp av växthusgaser, men faktum är att 17 kg CO₂e också är mycket för klimatet.

För vad händer om du ersätter köttsoppan med ärtsoppa, alltså ersätter animaliskt protein med vegetariskt protein? Ett kilo ärter leder enligt metastudien till ett avtryck på 0,98 kg CO₂e. Gula ärter odlade i Sverige börjar ha det lägsta klimatavtrycket av alla våra matvaror: 0,3 kg CO₂e och vi kan anta att siffrorna är liknande i Finland.