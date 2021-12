Tiffany Kronlöf: "Jag tror en svensk komiker har ett större bekräftelsebehov än en finsk komiker"

Varför visade en främmande man sitt samurajsvärd åt Tiffany Kronlöf? Hur har hon motiverat sig själv under coronapandemin? Detta och mycket mera får du reda på när nio kända personer ställer frågor till skådespelaren Tiffany Kronlöf.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva kända personer ställa frågor till varandra. Näst i tur är skådespelaren Tiffany Kronlöf.

Sverigefinnen Tiffany Kronlöf är skådespelare, regissör, manusförfattare, artist och komiker. Hon är född och uppvuxen i Sverige men hennes föräldrar härstammar från Finland, närmare bestämt Vasa. Hon pratar flytande finska vilket man bland annat får höra i SVT-serien Finska Rycket som hon programleder. Tillsammans med sin syster Bianca gjorde hon serien Full Patte.

Tiffany Kronlöf har i denna serie fått frågor av skådespelaren Bianca Kronlöf, fotbollsspelaren Adelina Engman, skådespelaren Sofie Lybäck, seglaren Mikaela Wulff, trummisen Vicky Österberg, rapparen Walter Fellman, artisten Herman Hagnäs, programledaren Janne Grönroos och artisten Alexandra Lehti.

Bildtext Sofie Lybäck har studerat vid Performing Arts School i Göteborg och East 15 Acting School i London. Bild: Kitty Lingmerth

Sofie Lybäcks fråga: Vilket är ditt märkligaste turnéminne?

– Den mest bisarra händelsen någonsin utspelade sig under en turné. Vi åt lunch på en indisk restaurang i Gävle och på restaurangen var det bara vårt sällskap på tre personer. Mitt i allt kommer det in en främmande man och går fram till vårt bord. Killen tar fram ett samurajsvärd och börjar berätta om svärdet. Det här pågår i ungefär tio minuter och sen drar han därifrån. Vi frågade personalen på restaurangen om de kände honom men de hade aldrig sett honom tidigare. Hela scenariot var så otroligt konstigt och i efterhand funderar jag på varför jag inte bara steg upp och gick därifrån.

Bildtext Adelina Engman har spelat fotboll på högsta nivå i Finland, Sverige, Frankrike och England. Bild: Yle / Tomi Hänninen

Adelina Engmans fråga: Hur har du som artist och låtskrivare motiverat dig själv under coronapandemin?

– Jag måste tyvärr erkänna att musikskapandet legat på is under coronapandemin eftersom jag ändå inte haft möjlighet att uppträda. Under pandemin har ju allt varit stängt så då har jag nördat in mig på bland annat manusarbete. Under pandemin har jag även arbetat mycket med en komediserie som heter Streams. Jag hade tur som hade många ben att stå på när samhället stängdes ner.

Bildtext Herman Hagnäs är solist i dansbandet Guns Rosor. Bild: Herman Hagnäs

Herman Hagnäs fråga: Hur skiljer sig den finska humorn gentemot den svenska?

– Det här har vi pratat ganska mycket om i serien Finska rycket. Där kom vi fram till att den svenska humorn söker mer bekräftelse än den finska och att svenska komiker skrattar betydligt oftare åt sig själva. En finsk komiker kan dra ett skämt och därefter vara tyst, så det känns som att de finner någon slags trygghet i tystnaden. I Finland driver man även med misär och elände i högre utsträckning än i Sverige. Mina svenska vänner anser ofta att en finsk sketch är mer lik en tragedi än en komedi.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Tiffany om vilket djur hon helst skulle vara, vad hon stoltserar med i Sverige som Sverigefinne och vilka nya finska svordomar hon lärde sig inför serien Finska Rycket.