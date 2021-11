Vaccinationstakten stampar på stället i Svenskfinland – vi har kollat läget

Efter ett kort uppsving i vaccinationstakten, kopplad till covidintygen, har vaccinationsviljan stannat av i många delar av landet eller förblivit oförändrad. Vissa regioner går ändå emot trenden. Vi har kollat upp läget i Svenskfinland.

317 personer får för tillfället vård på sjukhus och 51 personer får intensivvård - antalet fall av covid-19 fortsätter att öka men vaccinationsviljan stampar på stället i många sjukvårdsdistrikt såsom i Helsingfors, Esbo, på Åland och i Jakobstad.

I Jakobstad är vaccinationstäckningen mindre i vissa områden och smittläget har varit besvärligt hela hösten.

Pia-Maria Sjöström, chefsläkare på Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad, säger att vaccinationsviljan inte har ökat i och med de nya restriktionerna.

– Nej, vi har fortsättningsvis personer som kommer på drop-in covid-vaccineringar men nu har vi inte sett någon förändring de senaste veckorna. Infektionsläget tidigare under hösten, då man har sett att man faktiskt kan bli svårt sjuk av det här också som ung, har haft en större effekt på vaccinationsviljan, säger Sjöström.

I Borgå har vaccinationstakten däremot saktat in.

– Vi ser att vaccineringstakten varit lite långsammare och därför har vi börjat vaccinera även vissa dagar och tider i till exempel skolorna för att underlätta för dem som ännu inte hunnit ta vaccin, säger Ann-Sofie Silvennoinen, Borgås social- och hälsovårdsdirektör.

– För tillfället ser vi att de yngre vuxna har aktiverat sig jämfört med tidigare i höst och det är fint, tillägger Silvennoinen.

Bildtext "Vi följer upp läget regelbundet, emellanåt är det mer aktivitet och stundvis även telefonköer som vi då behöver åtgärda, sedan ser det lite lugnare ut och då får vi hjälpas åt att påminna om möjligheten att ta vaccin", säger Ann-Sofie Silvennoinen, Borgås social- och hälsovårdsdirektör. Bild: Milena Hackman / Yle

I Esbo har det inte varit några större förändringar i vaccinationstakten även om den minskat under hösten, säger Markus Paananen som är hälsovårdsdirektör i Esbo.

– Vi ger cirka 700 första doser covid-vaccin per vecka och vaccinationstakten har mestadels varit densamma hela november. Under hösten har vaccinationsviljan minskat. Men en mindre och mindre del av befolkningen är ovaccinerad så den relativa mängden personer som vill få vaccin har till och med ökat lite. Den ökar med cirka en procent per 3–4 veckor gällande den första vaccindosen, säger Paananen.

Då covidintyget togs i bruk såg Esbo ett mindre uppsving i vaccinationsviljan men annars har takten förblivit ungefär densamma. Paananen säger att covidintyget är något konkret som personer kan dra nytta av och att det därför påverkade vaccinationsviljan.

I Helsingfors har det inte skett någon märkbar förändring i vaccinationstakten eller ökad vilja att ta vaccinet, säger Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster vid Helsingfors stad, och uppmanar personer att vaccinera sig – i synnerhet dem som ännu inte fått första eller andra dosen.

Inte heller på Åland har det skett någon förändring, men hälso- och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att vaccinationsviljan under hela pandemin varit hög och bra på Åland.

Vissa regioner går emot trenden – läget i Egentliga Finland är det värsta det varit under hela pandemin och där ökar vaccinationsviljan

Egentliga Finlands coronasiffror är de högsta någonsin under hela pandemin, incidensen är 275. Behovet av sjukhusvård och intensivvård har redan överstigit en i teorin kritisk gräns på risknivå.

I Egentliga Finland rekommenderas föräldrar att avstå från att gå på sina barns julfester i skolorna. Vaccinationsviljan har, i motsats till andra områden ökat, säger chefsöverläkare för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Mikko Pietilä.

– Vi vet att det finns fler människor som köar eller vill ha vaccin, men exakt hur många vet vi ännu inte. Men vi hoppas naturligtvis att de blir fler och fler som förstår att det här är den enda utvägen ur coronapandemin, säger Pietilä.

I Vasa sjukvårdsdistrikt har vaccinationstakten återhämtat sig tackvare covidintyget, säger Heikki Kaukoranta, Vasa stads ledande överläkare, till Yle. Vaccinationstakten har där ökat med cirka 20 procent.

Bildtext "Lillajulsfester går nog att arrangera, förutsatt att de arrangeras på ett hälsosäkert sätt", säger chefsöverläkare Mikko Pietilä. Om covidintyg inte kan kontrolleras så rekommenderas det att man noga överväger om lillajulsfester ska ordnas. Bild: Arash Matin / Yle

