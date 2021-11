Skrämmande klasskillnad i VM-innebandyn: Sverige knockade Finland – blåvita superstjärnan vilades

Sverige gick ut stenhårt i den avslutande gruppspelsmatchen. Och då hängde Finlands innebandydamer inte alls med. Svenskorna visade varför landet är stor VM-guldfavorit och vann med komfortabla 9–3.

Att Sverige skulle inleda aggressivt och ettrigt inför hemmapubliken var något som man påpekat i det finländska lägret inför den sista gruppspelsmatchen i dam-VM.

Men när finländskorna väl fick känna på den svenska pressen på riktigt kunde man inte stå emot. Finland kom knappt över mittlinjen med bollen i den första perioden.

Sverige tvingade sina motståndare till misstag och utnyttjade dem skoningslöst. När drygt fem minuter spelats hade Ellen Backstedt och Moa Gustafsson fixat en svensk tvåmålsledning. Före periodpausen hade Klara Loneberg avslutat en blixtsnabb kontring till 3–0.

– Matchen hade ganska många olika faser. I början var vi nog svaga och saknade modet med boll som skulle ha krävts bjuda upp till dans, medger Finlands förbundskapten Lasse Kurronen för Yle.

Viktigaste pusselbiten vilades

De blågula öste på ännu i de fem första minuterna av andra perioden. Då växte ledningen till stygga 6–0 och matchen luktade avgjord.

Därefter pressade inte Sverige, som tagit de sju senaste gulden, lika högt och tempot på planen minskade. Då kunde Finland komma in i matchen på allvar.

Kurronen valde att vila storstjärnan Veera Kauppi. Nyckelspelaren följde med största delen av matchen från bänken, men fick komma in då det blev dags för powerplay i den andra perioden.

– Veera är säkert den viktigaste pusselbiten i det här laget. Men det är av förståeliga skäl som hon vilas, tyckte Yles expert Katri Luomaniemi, med hänvisning till de kommande slutspelsmatcherna.

– I dag såg uppställningen ut så här. Vi vill få in alla i spelet, det här är en lagsport och vi har en bra trupp, motiverar Kurronen.

"Enda matchen vi får förlora"

Med Kauppi på planen på powerplay fick Finland också in sitt första mål för matchen – och det var just hon som nätade på pass av My Kippilä.

I den tredje perioden satte också Johanna Homi och Hanna Niemelä varsin reducering. Sverige vann till slut med klara 9–3, men Kurronen var inte särskilt orolig.

– Det här var egentligen den enda matchen som vi får förlora här. Det här var bra träning (inför kvartsfinalen) och det var så vi gick in i dagens match.

– Nu börjar turneringen, det gäller att vara redo på torsdag.

Därmed vinner Sverige grupp B före Finland på andra plats. I torsdagens kvartsfinal möter Finland antingen Estland, Polen eller Ryssland.