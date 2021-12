Stor brand i Tammerfors centrum – invånare uppmanas stanna inomhus på grund av giftig rök

Röken har spridit sig över ett stort område i staden och invånare uppmanas därför att stanna inomhus och att stänga ventiler för att undvika den giftiga röken.

Larmet kom vid halvåttatiden i kväll. Branden antändes till följd av restaurering av avloppen under staden, alltså är branden under jorden. Det att branden är under jorden försvårar arbetet för räddningspersonal.

Det är ännu för tidigt att bedöma hur länge det kommer att ta att släcka branden.

– Under jorden i avloppsnätverket brinner glasfiber. Om det finns andra kablar där nere brinner även de, säger Mika Kupiainen, Birkalands räddningscentrals jourhavande brandman enligt MTV Uutiset.

Det kan bli nödvändigt att överväga att evakuera personer som bor nära branden. För närvarande misstänks inte några personskador.

Ungefär 20 räddningsenheter är på plats.

Polisen skriver på Twitter att branden brutit ut i Tammerfors och att det brinner under jorden, att räddningsenheter är på plats, att det finns mycket rök och att trafiken har omdirigerats.