Vuorinen dagens blåvita hjälte i Lillehammer – förhandsfavoriten Mäki floppade i OS-aktuella sprinten: "Klasslös insats"

Damer:

1. Maja Dahlqvist SWE 3.14,07

2. Jessie Diggins USA +0,35

3. Tiril Udnes Weng NOR +0,86

4. Emma Ribom SWE +1,68

5. Rosie Brennan USA +2,45

6. Anamarija Lampic SLO +2,62

------------

12. Jasmi Jouensuu FIN

30. Jasmin Kähärä FIN

Herrar:

1. Johannes Høsflot Klæbo NOR 2.52,48

2. Thomas Helland Larsen NOR +0,58

3. Richard Jouve FRA +0,78

4. Haavars Solaas Taugböl NOR +2,98

5. Lauri Vuorinen FIN +4,43

6. Macus Grate SWE +20,73

------------

22. Niilo Moilanen FIN

26. Juuso Haarala FIN

28. Joni Mäki FIN