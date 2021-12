Total norsk dominans i Lillehammer – Hyvärinen enda finländare på världscuppoäng, Niskanen avbröt

1. Simen Hegstad Krüger NOR 32.26,2

2. Hans Christer Holund NOR +1,6

3. Martin Løwstrøm Nyenget NOR +17,5

4. Alexej Tjervotkin RUS +21,0

5. Michal Novak CZE +21,1

6. Didrik Tønseth NOR +27,2

7. Harald Østberg Amundsen NOR +27,9

8. Haavard Moseby NOR +29,9

9. Sjur Røthe NOR +31,2

10. Maurice Manificat FRA +35,5

…

25. Perttu Hyvärinen FIN +1.09,0

32. Remi Lindholm FIN +1.19,2

39. Lauri Lepistö FIN +1.42,6

49. Joni Mäki FIN +2.07,2

Iivo Niskanen FIN DNF