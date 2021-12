EIF:s nya tränare Mikko Manninen kräver engagemang och disciplin av spelarna: ”Man får göra misstag, men inte samma misstag två gånger”

Mikko Manninen är Ekenäs IF:s nya tränare i herrettan i fotboll. Han ger ett sympatiskt intryck, men ger också bilden av att vara en analytisk, krävande och självkritisk fotbollstränare. Han gillar disciplinerade fotbollsspelare och har klara mål.

Att Mikko Manninen valde att skriva på med EIF och bli tränare för laget som förbereder sig för sin åttonde säsong i herrettan i fotboll har att göra med hans ambitioner och målsättningar för den egna tränarkarriären.

– Jag var andre tränare i ligalaget Haka i ett par års tid och det kändes att det är dags för mig att testa om jag duger till någonting som tränare, småler EIF:s nya tränare Mikko Manninen då han svarar på frågan varför det blev EIF och Ekenäs för hans del.

Han säger att träna ett lag i division 1 kändes som är rätt logiskt val.

– Ekenäs IF verkar vara en bra förening så det kändes rätt att komma hit för att ta det följande steget i karriären.

Bildtext EIF med (från vänster) Oliver Petterson, Jakob Gottberg och Xhevdet Gela placerade sig femma i herrettan säsongen 2021. På bilden Gela och Esa Terävä (PK-35) i en nickduell. (Arkivbild) Bild: Patric Westerlund / Yle

Han säger att han inte visste särskilt mycket om Ekenäs eller EIF innan han undertecknade tränarkontraktet med klubben.

– Jag har varit här och spelat mot EIF några gånger och har också sett någon match på planen här.

– Lauri Bergström från NJS spelade en säsong här, berättade för mig om Ekenäs och föreningen. Han sade att klubben är bra skött och att det lönar sig att komma hit, berättar Manninen.

En krävande tränare

Han har spelat flera säsonger i herrtvåan och också en säsong i herrettan. Under sin aktiva spelarkarriär agerade han mest anfallare och i olika roller på mittfältet.

Han har UEFA Pro-tränarutbildning.

Manninen säger att han är ganska krävande som tränare.

– Det finns saker jag vill att ska synas på spelplanen i matcherna och det är frågan om saker jag kommer att kräva av spelarna.

Han säger att det är tillåtet för en spelare att göra fel eller misstag på träningarna eller i matcherna.

– Men, säger han, de felen får inte bero på bristande fokus hos spelarna. Och visst är det så, att om det inte sker misstag eller fel på en träning, har träningspasset varit för slappt eller för enkelt.

– Å andra sidan, ska spelarna lära sig att inte göra samma fel eller misstag två gånger, slår Mikko Manninen fast.

Reagerar snabbt vid behov

Han säger att en av hans starkaste sidor som tränare är att han kan göra taktiska ändringar under en pågående match. Det har kanske varit en bristvara i EIF under de senaste säsongerna. Laget har inte kunnat ändra spelformation eller -taktik under pågående match.

– Jag kan reagera under matchen, ganska radikalt till och med. Huruvida det hjälper under en pågående match ser man förstås först efter matchen, småskrattar han och tillägger allvarligare att han nog alltid efter en match först funderar över de beslut han själv gjort innan han vänder sig till spelarna.

Bildtext Simon Lindholm hör till de spelare som fortsätter ytterligare en säsong i Ekenäs IF. Bild: Patric Westerlund / Yle

Manninen säger att han är väldigt självkritisk av den enkla orsaken att han hela tiden vill bli en bättre fotbollstränare.

– Efter en match vill jag först analysera vilka lyckade drag jag gjort och vad jag kan göra bättre nästa gång. Först efter det analyserar jag vad som hände i laget på planen.

Han säger att han är i Ekenäs och EIF för att hjälpa spelarna till bättre prestationer och framgång.

– Om spelarna av någon anledning inte lyckas på planen, måste jag fundera vad jag kunde ha gjort bättre och den vägen reda ut problemen.

Anfallsspelet fungerade bra 2021

De tre – fyra senaste tränarna i Ekenäsklubben har varit spanjorer, något som också synts på spelplanen. Det att de flesta av tränarna dessutom kommit från Katalonien och Barcelona har märkts i det att EIF velat vara ett bollhållande lag som hellre ger ännu en passning nedåt än tar en risk och slår en svår boll i anfallsriktning.

Mikko Manninen har givetvis sett videoinspelningar från EIF:s matcher.

- Jag vet hur EIF har spelat de senaste åren. Till exempel säsongen 2021 var EIF:s anfallsspel riktigt bra.

Han säger att försvarsspelet överlag och det att hela laget ska försvara är ett utvecklingsmål i EIF.

– Målet är så få baklängesmål som möjligt. Vi fortsätter spela anfallsglad och målrik fotboll framåt, men täpper till hemåt, säger Manninen.

– Min fotbollsfilosofi går ut på att vi tar så lite risker som möjligt på den egna planhalvan. Det betyder inte att vi kommer att slå en massa långa bollar utan spelarna ska hela tiden veta när de kan ta risker och när de inte kan göra det.

Han medger att han gillar att hans lag dominerar matchbilden.

– Å andra sidan så ser jag inte varför vi inte skulle utnyttja tillfället att frispela vår anfallare med en snabb passning.

Disciplinerade spelare som ska göra allt för segern

Han säger att hans fotbollsfilosofi förutsätter att laget består av disciplinerade spelare, som är färdiga att göra allt för att laget ska vinna matcherna.

– Vi måste förstärka vårt lag på alla delområden, men jag är säker på att vi får bra förstärkningar till laget.

Bildtext Ryske anfallsspelaren Stanislav Efimov fortsätter i EIF säsongen 2022. Bild: Patric Westerlund / Yle

Ekenäs IF har för tillfället åtta spelarkontrakt klara för säsongen 2022. Sju av spelarna är sådana som spelade i laget redan säsongen 2021, endast försvarsspelaren Iiro Äijö är ny. Han kommer från MP i S:t Michel.

Manninen kommer alltså närmast från ligalaget Haka i Valkeakoski och han säger att han gärna skulle ta med sig några spelare från det laget till EIF.

– Det är förstås alldeles för tidigt att säga någonting om den saken ännu, säger han då vi träffas i EIF:s klubblokal under första dagarna i december. Meningen är att lagets första träningar kör i gång strax efter självständighetsdagen (6.12).

Manninen säger att han tror att ett lag som har god kondition också har ett bättre självförtroende i matcherna.

– Så jo, jag tror att vi kommer att träna hårt under vintern.

Xhevdet Gela som andre tränare

Mittfältsspelaren Xhevdet Gela har skrivit på för en tredje säsong med EIF. 32-åringen kommer också att fungera som laget spelande tränare eller andre tränare.

– På träningarna kommer vi att behöva en tränare som kan hjälpa till för om Gela tänker spela med laget är han förstås tvungen att träna själv också, småler Mikko Manninen.

Bildtext Xhevdet Gela fortsätter i EIF också säsongen 2022. Han blir spelande tränare. Bild: Patric Westerlund / Yle

Han säger att det verkar som om Manuel Bejarano kommer att fortsätta som fysiktränare.

– Jag hoppas att vi skulle få en målvaktstränare, säger Manninen.

Målet är att bli ligatränare

Till Mikko Manninens familj hör hustru och tre barn av vilka endast ett barn längre bor hemma i Nurmijärvi. Han har en lokal också i Ekenäs, för att han inte varje dag ska behöva köra den 100 kilometer långa sträckan hem.

– Jag spenderar fritiden mest tillsammans med familjen och försöker lite motionera också, säger han.

Han har alltså fungerat som andre tränare i två säsonger i ligalaget Haka. Före det var 44-åringen träningschef i Nurmijarven Jalkapalloseura (NJS). Manninens målsättningar för tränarkarriären är rätt klara.

– Mitt huvudmål är att bli chefstränare i ett finländskt ligalag.

Den möjligheten kan han faktiskt få ganska snart för den möjligheten kan faktiskt komma med hans nuvarande lag EIF. Aktiebolaget bakom EIF:s representationslag har lagt målet för laget att stiga till ligan för säsongen 2023.

Manninen gillar målsättningen.

– Jag anser att man ska ha reella målsättningar. Min personliga målsättning är att vinna varje match i serien och lyckas vi med det är vi nog ganska nära avancemang, säger han med ett brett leende.