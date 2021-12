Vi efterlyste lyckliga bilder för att fira självständighetsdagen – det här är lycka i Svenskfinland

I samband med självständighetsdagen bad vi er skicka in bilder på det som gör er lyckliga. Intresset var stort och vi har samlat de bilder som hittills kommit in. Det går fortfarande att skicka in fler bilder, de bästa visas i Fest på slottet-sändningen.

Djur och natur, familjemedlemmar, hobbyer och husdjur. Så kan man sammanfatta innehållet i de bilder som skickades in till oss och som symboliserar lycka för Svenska Yles läsare. I den här artikeln publicerar vi en del av de bilder som hittills skickats in.

Skärgårdsvyer och vacker natur

Många av bilderna som skickades in föreställer vackra naturbilder från Finland.

Bildtext "Naturen gör att jag kan ladda energi och får mig att se saker ur ett annat perspektiv", skriver Julia Mäkkylä. Bild: Läsarbild/Julia Mäkkylä

Bildtext Signaturen Bamsefar blir lycklig av en stilla sommarmorgon i naturen. Bild: Arthur Osterdahl/Läsarbild

Bildtext "Den här hösten har bjudit på exceptionellt fint väder och härliga stunder i skogen. Jag är tacksam för att vi får bor i ett land där vi har så så nära till naturen och kan gå ut och njuta", skriver signaturen Esboviken. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Tänk att varje dag få njuta av denna vackra vy. Frihet, nära till naturen och magiska ögonblick", skriver signaturen Kvarken. Bild: Läsarbild

Bildtext "Vi har flyttat tillbaka till Finland efter många år i Centraleuropa. Den här bilden är från vårt nyköpta, första, alldeles egna hem. Det bästa med Finland är naturen, och nu kan vi njuta av den även till vardags. Speciellt angenämt i distansarbetestider", skriver signaturen Tammerfrench. Bild: Läsarbild

Bildtext Signaturen Marika blir lycklig av att få bo på vad hon kallar den vackraste platsen på jorden, mitt i Kvarkens världsnaturarv. Bild: Läsarbild

Bildtext "Att röra sig i skärgården gör mig glad", skriver Folke. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Det som gör mig mest lycklig är den underbara natur som vi har möjligheten att uppleva. Denna vy är fotad från vår gårdsplan en morgon i höstas. Visst är det vackert? Att få bo på landet, att njuta av naturen och utnyttja allemansrätten genom att fylla kyl och frys med bär, vildörter och svamp är en möjlighet jag aldrig skulle vilja mista", skriver Ingrid. Bild: Läsarbild/Ingrid Törnroos

Bildtext Signaturen Sussi är lycklig när lönnen blommar, då är livet fyllt av hopp. Bild: Läsarbild.

Bildtext Sommar, sol och blommor gör Tommy Furu glad. Bild: Läsarbild/Tommy Furu

Bildtext "Sommaren, speciellt i Ekenäs gör mig lycklig. Sol, hav, skog – där njuter jag!" skriver Annette. Bild: Läsarbild

Bildtext Signaturen Pecas bild är tagen en lugn lördagseftermiddag i Vinterträdgården i Helsingfors. Ute var det knallande köld, inne värme och vattensorl. Bild: Läsarbild

Bildtext Att få bo i Skaftung och njuta av vår vackra skärgård och öppna horisont gör mig lycklig, skriver signaturen Jenny. Bild: Läsarbild

Bildtext Signaturen Jerry blir lycklig av skärgården och sommarstugan vid havet. Bild: Läsarbild

Nära och kära

Familj och vänner ger lycka i livet. Många skickade in bilder på sina fina husdjur eller barn och barnbarn.

Bildtext Zoey, min snart 8-åriga bordercollie gör mig inte bara lycklig, utan hon hjälper mig på så många sätt att kämpa mot kronisk depression och ångest. Hon håller mig vid liv! skriver signaturen Tomas. Bild: Läsarbild

Bildtext "Glad för att jag är mamma till tre fina söner. Finns inga ord att förklara hur mycket kärlek det finns i mitt hjärta för dem", skriver Linda Bergholm Montenegro. Bild: Läsarbild/ Linda Bergholm Montenegro

Bildtext "Bästa och roligaste vännen!", enligt signaturen AB. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Jag tröttnar aldrig på att se kaninen sova glad och nöjd, det gör mig lycklig", skriver Linn. Bild: Läsarbild.

Bildtext Det som gör signaturen Mette lycklig är katten Lucy. "En alltid lika vänlig och rolig kattdam som aldrig har en dålig dag!" skriver Mette. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Mina två barn och fyra barnbarn fyller mig med glädje och tacksamhet. Denna teckning gjordes av min dotterdotter när hon var fem år. När jag tittar på den, blir jag varm om hjärtat. Hon har med deras katt, sin lillebror, sig själv, sina föräldrar och sin mormor med ett stort leende( det vill säga jag)", skriver Viveca. Bild: Läsarbild

Bildtext "Vï bor i Dalsbruk, min mamma (95 år) i Kokkola. För att uppehålla ett glädjefyllt förhållande till min mamma, trots fysisk distans, föreslog jag att vi skriver tillsammans en bok. Boken "Susannan oppivuodet" berättar om mammas förfäder och mammas eget liv. Det gemensamma skrivprojektet var tufft, men lyckades jättebra i alla fall. Boken utgavs ifjol och nu läser mamma den ofta för att få uppleva "sitt rika liv" på nytt. Boken har även varit till glädje för släkt och vänner", skriver signaturen Hella. Bild: Läsarbild

Bildtext "Mina flickor är det allra bästa i mitt liv!" skriver signaturen Mocki. Bild: Läsarbild

Bildtext "Hunden ger mig glädje i alla lägen. Alltid glad när han får vara med", skriver signaturen LS. Bild: Läsarbild

Bildtext "Mitt liv har varit mina djur. Har häst, katt och hund. De har aldrig svikit mig", skriver Mia. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Inte nog med att julen är årets bästa högtid så har våra ragdollkatter varit det bästa sällskapet man kan önska under coronatiden", skriver signaturen S&E Pargas. Bild: Läsarbild

Bildtext "Att kunna släppa alla måsten, åka ut i naturen och låta hundarna härja fritt är sann glädje", enligt Amanda. Bild: Läsarbild

Bildtext "Min igelkott Igge som varje sommar- och höstdag kommer för att äta 100–200 gram kattmat gör mig glad. Han är tam och kommer då jag lockar på honom", skriver Elisabet Rantschukoff. Bild: Läsarbild/Elisabet Rantschukoff

Bildtext "Denna lilla flicka är alltid så glad och ger enormt mycket kärlek", skriver Nelly. Bild: Läsarbild

Bildtext "Min hund Mårran gör mig glad och lycklig varje dag. Hon är min första egna hund och varje dag med henne är ett äventyr. Mårran är alltid lika glad och social av sig och vad hon är gör så ser hon alltid lika bedårande ut. Att få vakna upp med Mårran bredvid mig i sängen varje morgon gör mig alltid lika lycklig. Mårran, du är bäst!", skriver Elin. Bild: Läsarbild

Bildtext Hår står signaturen Nettis barnbarn på rad. Bild: Läsarbild

Hobbyer och aktiviteter som är nära hjärtat

En brokig skara hobbyer fastnade på bild då Svenska Yles läsare skickade in sina favoritsysselsättningar. Här nedan ser ni några exempel.

Bildtext "Att vinterbada gör så gott åt både kropp och själ, och kostar ingenting. Älskar det", skriver signaturen Vaken i vaken. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Ett bekvämt och snabbt framtidsfordon. Mitt pendlingsfordon som gör mig lycklig och frisk", skriver Olof Jern. Bild: Läsarbild/Olof Jern

Bildtext Signaturen Kekkonen skickade in en bild på sina modulära synth-system, med förklaringen: "En dyr och nördig musikhobby". Bild: Läsarbild

Bildtext Marika Sten skriver så här: "Ett kallbad varje morgon ger endorfinkickar som i sin tur ger lyckokänslor". Bild: Läsarbild/Marika Sten

Bildtext "Jag tog lätt mc-kort i somras och jag älskar att vara ute och köra med den", skriver Hannes Hartvik. Bild: Läsarbild/Hannes Hartvik

Bildtext "Upp på stallbacken har jag en vän", skriver Tara. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Att fara på utflykter med mina tre barn helst med både kulturella inslag och fin natur. Att tillsammans se allt fantastiskt som finns i vår närhet!" skriver signaturen Mamma A-fi. Bild: Läsarbild

Bildtext "Att bygga miniatyrvärldar och skapa med händerna gör mig lycklig – det är kravlöst, kreativt och roligt. För en stund glömmer jag allt annat. Tröjan på bilden har min syster stickat", skriver @amandamarinas. Bild: Läsarbild.

Bildtext Nico Fagerström skickade in bilden med förklaringen: "Vår underbara Gamlas dans 3.12.2021". Bild: Läsarbild/ Nico Fagerström

Bildtext "Att sjunga gör mig glad", skriver Stina. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Långfärdsskrinning gör mig lycklig för då får jag vara ute i den friska luften, uppleva skärgården, vänskap, mindfulness, fritid och så vidare", skriver signaturen En gång scout alltid scout. Bild: Läsarbild.

Bildtext Havet gör signaturen DH lycklig. Bild: Läsarbild

Bildtext "Att se personer som står mig nära välmående och lyckliga gör mig glad. 2021 hade jag förmånen att få vara på plats i Kuopio när en utav mina närmaste vänner vann FM-Guld med KuPS. Jag är både glad och tacksam för att jag fick vara på plats och se på när min vän fick motta sin guldmedalj", skriver Christoffer. Bild: Läsarbild.

Bildtext "Traditionerna och lantlivet gör mej glad och lycklig", skriver signaturen Nilsholgersson. Bild: Läsarbild

Resor utomlands ger också glädje

Vi fick också in några bilder från utlandet. Här kommer de:

Bildtext "Benidorm, stranden jag reser till ofta, där får vi umgås som familj utan stress och utan alla 'måsten'", skriver signaturen Rose. Bild: Läsarbild

Bildtext "Spendera tid i sol och värme tillsammans med familj och vänner gör mig lycklig", skriver AK. Bild: Läsarbild

Bildtext "Jag har i nästan 40 år bott här i Nyköping och alltid tänt ljus i fönstren på självständighetsdagen. Jag är så tacksam för att ha vuxit upp i ett fritt land. Att mina två vuxna söner är stolta över sitt finländska arv och sina finska rötter fyller mig med glädje och värme", skriver Stina Palmberg-Eriksson. Bild: Stina Palmberg-Eriksson/Läsarbild

Artikeln uppdateras med fler bilder under dagen.