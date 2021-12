Coronaviruset i Österbotten 6.12-12.12

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Måndag 6.12 – nio nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt meddelar på måndagen om nio nya fall av covid-19 inom distriktet. Under söndagen testade sig 221 personer. Incidenstalet för distriktet är 98.

Måndag 6.12 – 16 nya fall i Södra Österbotten

16 nya fall av covid-19 har konstaterats i Södra Österbotten. Under söndagen testade sig 267 personer. Incidenstalet sjunker en aning och är nu 180 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Distriktet uppger på sin hemsida att fyra personer får sjukhusvård för covid-19.