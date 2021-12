Fest på slottet lockade miljonpublik – finländarna kunde för första gången påverka sändningens gång

Yles tv-sändningar under självständighetsdagen 6.12.2021 nådde sammanlagt 2,4 miljoner personer.

Yles Fest på slottet sågs i år av i medeltal 1,35 miljoner tittare. Flest personer följde med festligheterna kl. 20.15-20.30, då sändningen sågs av över 1,5 miljoner personer.



Istället för den traditionella självständighetsmottagningen fick publiken för andra året i rad ta del av presidentparet Sauli Niinistö och fru Jenni Haukios tankar om självständighet. Under sändningen presenterades även personer som förtjänstfullt utmärkt sig under coronaåret, veteraner och lottor. Publiken fick även njuta av musikframträdanden. Den tvåspråkiga sändningen Fest på slottet tolkades även till finlandssvenskt och finskt teckenspråk. De teckenspråkstolkade sändningarna visades på Yle Arenan.



Precis som i fjol kunde publiken delta i sändningen på en rad olika sätt, exempelvis genom att skicka meddelanden. I de svenskspråkiga och finskspråkiga chattarna deltog under kvällens lopp 19 000 personer och totalt skickades över 6000 meddelanden. För första gången kunde tittarna även rösta på vad som skulle ske under sändningens gång.



– Det känns fantastiskt fint att se hur Yles utbud verkligen har blivit en del av finländarnas självständighetsfirande. I år känns det extra fint att vi trots det snabbt försämrade coronaläget som i ett sent skede satte stopp för mottagningen på slottet, kunde bjuda på en festlig sändning. Presidentparet bjöd på sig själva, vi fick träffa några av vårt lands vardagshjältar och höra högklassiga musikuppträdanden. Jag tror att det gav en guldkant på mångas självständighetskväll, säger Hanna Berndtsson-Hera, producent för Svenska Yles självständighetsinnehåll.



Yles självständighetssändningar på tv nådde totalt 2,4 miljoner personer. Utbudet bestod förutom av Fest på slottet även av sändningarna Inför Fest på slottet (Kohti Linnan juhlia) och Efter fest på slottet (Linnan jatkot). Publiken var särskilt intresserad av Fest på slottet-sändningen som under kvällens lopp i medeltal nådde 1,35 miljoner tittare och som mest 1,5 miljoner tittare.



I fjol sågs Fest på slottet av i medeltal 1,53 miljoner tittare medan totalt 2,76 miljoner finländare tog del av hela Yles utbud under självständighetsdagen.



Källor: Tv-mätarundersökningen Finnpanel, Yles egna datamoln