Sverige bland Europas minst coronadrabbade länder – forskare tror att det kan ha att göra med den stora spridningen i början av pandemin: “Populationen mer skyddad”

Sverige är just nu ett av Europas minst coronadrabbade länder. I en nordisk jämförelse har Sverige det lägsta antalet smittade just nu, medan Danmark toppar statistiken.

Antalet coronasmittade i Europa ökar i snabb takt och flera länder planerar nya restriktioner. Men Sverige, som under pandemins början var hårt drabbat av coronasmitta och höga dödstal, verkar för tillfället klara sig bäst i Norden.

– Vi har haft en gynnsam situation ända sedan början av sommaren, men nu har vi sedan ungefär en månad tillbaka ändå haft en viss stegring och därför ser vi att det är nödvändigt att vidta vissa åtgärder, säger Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten till Svenska Yle.

Sverige är just nu på 40:e plats av 46 länder, som redovisas i statistik från John Hopkins Universitys siffror på sajten som Our World in Data, när det gäller döda per miljon invånare under perioden 29.11–5.12, skriver Aftonbladet.

Finland är på 35:e plats i samma jämförelse.

Bildtext Sveriges statsminister Magdalena Andersson och Folkhälsomyndihgetens generaldirektör på presskonferens den 7.12. Bild: Lucas Dahlström / Yle

Antalet smittade och personer som behöver intensivvård för covid-19 i Sverige har ökat något på senare tid, men ännu mer i flera andra länder. Jämför man med Finland ligger ungefär lika många coronapatienter på intensiven just nu.

På grund av de ökade siffrorna inför Sverige från och med onsdag nya coronaåtgärder. Bland annat ska man använda munskydd i kollektivtrafiken vid trängsel och restauranger ska göra det möjligt för kunder att hålla avstånd.

Smittskyddsåtgärder i Sverige den 8.12 Vaccinationsbevis för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hemarbete ska möjliggöras av arbetsgivare. Lärosäten ska undvika större samlingar. Vuxna bör hålla avstånd i offentliga miljöer. Serveringsställen ska undvika trängsel. Munskydd i kollektivtrafiken. Dessutom gäller särskilda rekommendationer för ovaccinerade och råd för resenärer. Vid en väsentligt ökad smittspridning och ökad vårdbelastning kan man införa fler smittskyddsåtgärder.

Fler smittade kan betyda bättre skydd

Under början av pandemin var smittspridningen stor i Sverige, och myndigheterna i landet har kritiserats för de höga dödstalen. Sverige sticker ut med över 15 000 coronadödsfall, då man jämför med resten av Norden.

Den här visualiseringen kräver JavaScript för att fungera.

Men den stora smittspridningen under året 2020 kan också vara orsaken till att man nu har en lägre incidens än de nordiska grannarna, menar Ali Mirazimi, adjungerad professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet.

– Sverige drabbades mycket hårt av den första och andra coronavågen. Sedan har vi varit väldigt duktiga på att vaccinera vår befolkning. Så har vi haft en stor spridning och ett stort vaccinationsprogram. Det gör helt enkelt att populationen är mer skyddad och det kan vara en förklaring, men vi vet inte om det är så, säger Mirazimi och fortsätter:

– Har du varit infekterad innan, sedan fått vaccin då har du i princip fått tre doser redan efter din andra dos, säger han.

Bildtext Ali Mirazimi menar att Sverige har pandemin under kontroll. Bild: Lucas Dahlström / Yle

Karin Tegmark Wisell är inne på samma linje.

– Vi har en hög vaccinationstäckning och vi har en andel i befolkningen som har haft covid-19, ger hon som orsak till de relativt goda siffrorna.

Över 1,2 miljoner svenskar har bekräftats smittade av covid-19. Motsvarande siffra i Finland är 196 180 bekräftade fall.

Under hösten var antalet testade lägre i Sverige än på andra håll men nu testar man ungefär lika många människor per tusen invånare som i Finland, enligt Aftonbladet.

Tegmark Wisell tror ändå inte att Sverige kan luta sig tillbaka nu bara för att man haft fler bekräftade fall tidigare.

– Det har gått två år sedan de första hade covid-19 och vi vet att man får reinfektioner, så vi tror inte att vi kan vila i någon slags trygghet att vi inte kommer att få någon ökning utan vi befarar att även vi går mot en ökning, säger hon.

Om man som finländare besöker Sverige vid jul, vad ska man då tänka på?

– Vi tror att de åtgärder vi vidtagit nu kommer vara tillräckliga framöver. Så då gäller vaccination i första hand och att hålla sig undan vid minsta lilla symtom. Man ska också hålla avstånd och är det så att det inte går att undvika trängsel, då ser vi att munskydd kan vara en tilläggsåtgärd, säger Karin Tegmark Wisell.