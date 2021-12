Semifinaldrama i damcupen: GrIFK slog ut HIFK, Dicken bättre än SIF efter förlängning

Det blir Dicken mot Grankulla IFK i den här säsongens upplaga av damernas finska cupfinal i handboll. GrIFK slog ut fjolårsfinalisterna Helsingfors IFK, medan Dicken säkrade finalbiljetten med uddamålet efter 70 minuters spel mot Sjundeå IF.

Förra säsongen blev cupfinalen en thriller som Dicken tog hem. Den gången var det HIFK som, precis som i seriespelet, utgjorde finalmotstånd.

HIFK får inte chans till revansch den här vintern. Laget missar finalen efter att GrIFK varit bättre med 29–23 i kvällens semifinal.

Helsingfors IFK började riktigt bra, men tappade greppet totalt under andra halvan av första halvlek. Laget fick bara in en boll under öppningshalvlekens sista 13 minuter och hemmalaget GrIFK ledde med 14–10 i paus.

I andra halvleken kunde Grankullalaget hålla undan utan större problem.

– Underbart att vi tog oss till final. Damerna spelade riktigt bra handboll. Försvaret fungerade och vi gjorde det vi kommit överens om. I målet var Moa (Sjölund, 13 räddningar, reds. anm.) riktigt duktig, kommenterar GrIFK-tränaren Patrik Johanson på förbundets sajt.

SIF utmanade Dicken på allvar

Johanna Hilli visade vägen mot sin gamla klubb med tolv fullträffar.

– Tajmingen fungerade inte och vi gjorde för många misstag. "Grani" spelade bra och förtjänade segern, tycker HIFK-lotsen Nils Kühr.

Sjundeå IF lät i sin tur inte Dicken komma lätt undan i den andra semifinalen. Laget höll sig länge i förarsätet och ledde efter första halvtimmen med 13–9.

Dicken reste sig ändå från ett femmålsunderläge på slutet och såg ut att vinna med uddamålet efter Tove Salokivis mål med 16 sekunder kvar. Hemmalagets Nora Wunsch kvitterade till 23–23 vid 59.53 och förlängning väntade.

I förlängningen ryckte Dicken upp i en fyramålsledning. SIF hann inte ta ikapp försprånget och Dicken gick vidare till final med siffrorna 28–27 efter 70 minuter.

Öppna Finska cupen för damer 2021/22 Första rundan: Cocks–PIF 35–39. Kvartsfinaler: BK-46–GrIFK 21–22, PIF–Dicken 14–30, Atlas–SIF 14–40, HIFK–KyIF 24–20. Semifinaler: GrIFK–HIFK 29–23, SIF–Dicken 27–28 efter förlängning. Final: 22.1.

– Flickorna krigade bra i dag, vi skulle ha förtjänat att vinna. Vi tröttnade lite på slutet, vi hade inte så många bytesspelare, kommenterar SIF:s Jan Hagman.

– Sjundeå gör en bra match, det blev svårt för oss. Vi hade en trevande start och hade svårt att komma in i matchen. Vi ändrade om i försvaret och fick till det i matchens viktigaste skede, analyserar Hagmans tränarkollega i Dicken, Ken Sirenius.