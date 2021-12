Finnair ställer in flyg i dag och i morgon på grund av oväder – bland annat flyg till och från Stockholm inhiberade

Flygbolaget Finnair ställer in 20 flygresor från och till Helsingfors-Vanda flygplats under fredagen. Inställda flyg är också att vänta under lördagen, likaså förseningar för planerade rutter.

Det isiga snöfallet och den halka som snöfallet orsakar är bakgrunden till de inställda flygen. Finnair varnar också för att de flyg som inte ställs in kan bli försenade eftersom vädret försvårar arbetet på Helsingfors-Vanda flygplats.

Exempelvis kan avisningen av flygplanen ta längre tid än normalt. Finnair beskriver situationen som utmanande.

Bolaget hoppas att man genom att ställa in en del flyg kan hålla den övriga trafiken i rullning och att allt går smidigt.

Dessa flyg är inställda på fredagen

De inställda flygen trafikerar från Helsingfors till europeiska destinationer och tillbaka. De drabbade rutterna är bland annat Helsingfors–Stockholm och Helsingfors–Köpenhamn.

Helsingfors - Arlanda (AY807) & Arlanda - Helsingfors (AY808)

Helsingfors - Köpenhamn (AY955) & Köpenhamn - Helsingfors (AY956)

Helsingfors - Manchester (AY1365) & Manchester - Helsingfors (AY1366)

Helsingfors - Arlanda (AY813) & Arlanda - Helsingfors (AY814)

Helsingfors - Geneve (AY1533) & Geneve - Helsingfors (AY1534)

Helsingfors - München (AY1405) & München - Helsingfors (AY1406)

Helsingfors - Riga (AY1075) & Riga - Helsingfors (AY1076)

Helsingfors - Amsterdam (AY1305) & Amsterdam - Helsingfors (AY1306)

Helsingfors - Wien (AY1475) & Wien - Helsingfors (AY1476)

Helsingfors - Warszawa (AY1145) & Warszawa - Helsingfors (AY1146)

Finnair informerar mer om förseningar och ytterligare inställda flyg på sin webbplats. Även Finavia informerar om inställda flyg, förseningar och andra problem.