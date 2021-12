Sprintdagen i Schweiz: Mager blåvit skörd, norsk kung av Davos och dominant men utpumpad Dahlqvist: "Höll på att spy efter varje lopp"

Sprint (f), Davos:

Herrar:

1) Johannes Høsflot Klæbo, NOR 2.22,84

2) Sergej Ustiugov, RUS + 0,87

3) Richard Jouve, FRA + 1,23

4) Erik Valnes, NOR + 1,31

5) Even Northug, NOR + 3,74

6) Lucas Chanavat, FRA + 7,95

---

27) Juuso Haarala, FIN

Damer:

1) Maja Dahlqvist, SWE 2.43,89

2) Nadine Fähndrich, SUI + 0,34

3) Anamarija Lampic, SLO + 0,74

4) Rosie Brennan, USA + 2,81

5) Tiril Udnes Weng, NOR + 3,43

6) Emma Ribom, SWE + 6,10

---

17) Krista Pärmäkoski, FIN

20) Katri Lylynperä, FIN

23) Jasmin Kähärä, FIN

27) Jasmi Joensuu, FIN