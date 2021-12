Totala dramat i VM-finalen: Finland hämtade in underläge i sprakande Helsingfors – då avgjorde Sverige och satte stopp för guldtorkan

Det blev inte en ny guldfest i Helsingfors. Finland kom ikapp, men Sverige avgjorde med mindre än två minuter kvar av finalen. Det första blågula VM-guldet sen 2014 är därmed ett faktum.

Den finländska jakten på tredje raka VM-guldet i innebandy kulminerade i den efterlängtade drömfinalen.

Grenens giganter Finland och Sverige gick upp i en rak uppgörelse – då åkte de regerande världsmästarna på en blytung finalförlust i hemmahallen i Helsingfors.

Finland gick på grund i andra perioden och tappade sin ledning, men skapade ändå en rysare av det hela.

Hattrickskytten Justus Kainulainen tog Finland in i matchen på nytt, men Tobias Gustafsson är det stora svenska guldnamnet den här kvällen.

Bildtext Sverige tog guld och satte stopp för sin titeltorka. Bild: Lehtikuva

Hans fullträff med mindre än två minuter kvar sänkte Finland för gott.

– Det känns tomt i kroppen, men Sverige var bättre över sextio minuter, säger kaptenen Nico Salo till Yle.

– I dag uppfyllde vi inte våra drömmar. Vi tvingades försvara för mycket och spela utan boll i dag, säger veteranen Juha Kivilehto till Yle.

Senaste VM-finalerna 2021: Sverige–Finland 6–4 2018: Finland–Sverige 6–3 2016: Finland–Sverige 4–3 efter straffar 2014: Sverige–Finland 3–2 2012: Sverige–Finland 11–5 2010: Finland–Sverige 6–2

VM-guld till Sverige – landets nionde på herrsidan – och nu är en sju år lång titeltorka över. För Finland återstod bara att svälja en besvikelse och ställa in en ny guldfest i Helsingfors.

– Jag kan inte sätta ett speciellt bra betyg åt oss när vi inte uppfyllde vår målsättning, säger förbundskaptenen Petteri Nykky till Yle.

Nykkys svenska kollega Thomas Brottman hade andra känslor av givna orsaker.

– Jag har varit i en bubbla och inte känt så mycket. Men nu när det släppte så grät jag. Vi har kämpat så hårt för det här, säger Brottman till SVT.

Stark hemmastart

Vägen till utgången i finalen gick via en pigg start från hemmalaget.

Efter blott 1.26 spräckte Justus Kainulainen nollan med ett utmärkt distansskott.

Då halva första perioden var spelad kom också Finlands 2–0-mål. Eemeli Salin fick stå ensam framför det svenska målet och tryckte in en retur.

Bildtext Justus Kainulainen höll Finland kvar målmässigt. Bild: Tomi Hänninen / Yle

Helsingforsarenan gungade av glädje – men den uppsluppna stämningen gick upp i rök i andra perioden. Sverige satte högre press på Finland och det gav utdelning.

Finland tappade bollar högt upp och Sverige utnyttjade sina chanser. Då Linus Nordgren rakade in 3–2 med drygt fem minuter kvar till andra periodpausen hade en urstark svensk fas i finalen gett en vändning.

– Vio började väldigt bra, men sen kom Sverige i gång. Det är svårt att säga varför vi inte spelade lika bra i andra perioden. Det var lite samma sak i semifinalen, säger Joonas Pylsy till Yle.

Tre mål på dryga två minuter

Den tredje perioden blev en blåvit jakt på en kvittering.

Finland klev framåt, hade ett stolpskott, dominerade matchbilden och samtidigt gjorde Lassi Toriseva ett par utmärkta räddningar i finska kassen.

Mitt i Finlands övertag pricksköt Albin Sjögren in 4–2 till Sverige – ett mål som inte rörde Finland över huvud taget.

I stället styrde Kainulainen in reduceringen till 3–4 från nära håll på volley. Och 96 sekunder senare var det också kvitterat. Samme Kainulainen skickade in sitt tredje finalmål till 4–4 via ribban.

Matchen vände hit och dit, men till slut var det Tobias Gustafsson som satte guldmålet. Hampus Ahrens 6–4 i tom kasse i slutsekunderna var bara sista spiken i kistan.

– Sverige orkade mer. Vi lyckades komma tillbaka i matchen, men kunde inte göra det avgörande målet. All heder till Sverige, säger Nykky.

Texten uppdateras!