Nytt starkt formbesked av Remi Lindholm – Simen Hegstad Krüger överlägsen vinnare i Davos

1. Simen Hegstad Krüger NOR 32.20,4

2. Johannes Høsflot Klæbo NOR +22,9

3. Sergej Ustjugov RUS +27,2

4. Harald Östberg Amundsen NOR +32,0

5. Hans Christer Holund NOR +33,7

6. Sjur Röthe NOR +38,3

7. Artem Maltsev RUS +39,4

8. Maurice Manificat FRA +50,8

------------------

21. Remi Lindholm FIN +1.36,9

62. Juuso Haarala FIN +2.57,1