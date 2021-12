MT:s gallup inför valet år 2024: Olli Rehn populärast som nästa president

Med drygt fyra år till nästa presidentval visar en tidig opinionsmätning att Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn är populärast som nästa president bland finländarna. Tidningen Maaseudun Tulevaisuus har låtit göra mätningen.

Olli Rehn, som alltså får det största stödet i presidentgallupen, är Centerpolitiker och har tidigare varit bland annat minister och EU-kommissionär.

Rehn stöds av nära en femtedel, 19,9 procent, av de tillfrågade. Han är i mätningen populärast bland både dem som stöder Centern och dem som stöder Samlingspartiet.

Tvåa i mätningen, med drygt 14 procents stöd, är De grönas Pekka Haavisto som har kommit tvåa i de två senaste presidentvalen.

Tredje populärast i den aktuella mätningen är socialdemokraternas ordförande, statsminister Sanna Marin som stöds av knappt nio procent. På fjärde plats kommer sannfinländaren Jussi Halla-Aho med cirka sju procents stöd.

I undersökningen har de svarande också fritt fått föreslå andra presidentnamn. De som nämns oftast är Eero Heinäluoma (SDP), Matti Vanhanen (C) Jutta Urpilainen (SDP) och Esko Aho (C). Också Paavo Väyrynen (C) nämns.

Hälften av de tillfrågade kunde inte eller ville inte nämna en favorit som presidentkandidat. Kantar TNS Agri har frågat cirka ettusen finländare. Felmarginalen uppges vara tre procentenheter.

Nästa presidentval hålls i början av år 2024. Ingen har tillsvidare uppgett sig ha som avsikt att ställa upp i valet.